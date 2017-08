Après 2011, le Mali s’apprête à accueillir l’édition 2017 de l’Afrobasket féminin. Cette compétition se déroulera du 17 au 28 août prochain, au Palais des Sports à l’ACI 2000. Malheureusement, on ne sait pas si ce tournoi qui regroupera les grandes nations du basket-ball aura finalement lieu puisque rien n’est clair pour le moment, le budget de l’organisation étant très loin d’être mobilisé. En plus, aucune communication. En d’autres termes, à deux semaines de cette compétition, même pas une affiche publicitaire en ville. C’est d’autant plus grave que le président de la Commission nationale d’organisation, Amadou Diarra Yalcoué, était absent du Mali pendant plus de dix jours puisqu’il était en même temps le chef de la délégation malienne aux 8èmes Jeux de la Francophonie qui viennent de se dérouler à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Durant tout ce temps, la Commission d’organisation de l’Afrobasket 2017 ne s’est pas réunie. Ce qui a d’ailleurs bloqué les préparatifs. Comment, dans un pays sérieux, on confie ces deux missions à une seule personne ? Comme s’il était le seul cadre au sein du département des Sports !

En tout cas, le temps passe vite et certaines équipes participantes vont commencer à venir à Bamako dans quelques jours. La question qui est maintenant sur toutes les lèvres, c’est de savoir si toutes les dispositions seront prises avant le coup d’envoi de la compétition puisque même les équipements pour l’équipe nationale ne sont pas totalement disponibles.

A.B. HAÏDARA