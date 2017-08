En provenance de Beira au Mozambique où elle a remporté la 5ème édition de l’Afro-basket U-16 en finale face à l’Angola, l’équipe nationale cadette de basketball a été accueillie hier lundi 14 août avec tous les honneurs par plusieurs membres du gouvernement et une foule nombreuse.

Pour la 5ème fois consécutive, l’équipe nationale cadette U-16 féminine du Mali a remporté l’Afro-basket Mozambique 2017 de leur catégorie. C’était en finale face à l’Angola battu par 68 à 29. Hier lundi, en provenance de Beira, les joueuses de l’équipe nationale cadette et leur encadrement ont été accueillis par plusieurs membres du gouvernement en l’occurrence le ministre des Sports HousseiniAmionGuindo et ses collèguesen charge de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne Amadou Goita, de l’Equipement et du Désenclavement, Traoré ZénabouDiop et de l’Artisanat et du Tourisme, Nina WalettIntallou.

Pour le président de la Fédération Malienne de Basketball Jean Claude Sidibé, depuis la création de l’Afro-basket, aucun pays africain ou du monde n’est parvenu à remporter cinq fois de suite un trophée continental. D’où la satisfaction du ministre des Sports HousseiniAmionGuindo qui a félicité au nom du président de la République et de l’ensemble du gouvernement, la Fédération Malienne de Basketball, l’encadrement et les joueuses qui ont hissé pour la cinquième fois de suite, le drapeau malien au firmament du basketball continental.

Que ce triomphe de l’équipe nationale U-16 serve d’inspiration pour leurs aînées qui s’apprêtent à disputer à domicile, l’Afro-basket senior féminin du 18 au 28 août prochain au Palais des Sports SalamataMaiga de Bamako.

Almihidi Touré