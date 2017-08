Les championnes d’Afrique 2007 ne devraient pas trop souffrir pour cette entrée en matière face aux Tunisiennes qui boxent dans une catégorie inférieure

La 25è édition du championnat d’Afrique de basket-ball féminin (Afrobasket féminin) démarre aujourd’hui au Palais des sports Salamatou Maïga. Pour cette première journée, six rencontres sont au programme : Sénégal-Guinée, RD Congo-Egypte, Côte d’Ivoire-Centrafrique, Mozambique-Nigeria, Mali-Tunisie, Angola-Cameroun. Le coup d’envoi de cette journée marathon est prévu à 8h 30 avec l’affiche qui opposera le Sénégal et la Guinée et le dernier match (Angola-Cameroun) se disputera à partir de 21h.

Mais auparavant, il y aura la cérémonie d’ouverture qui est placée sous la haute présidence du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce sera à 17h 30 min et dès la fin des festivités, le Mali fera son entrée en lice face à la Tunisie.

Cette rencontre promet une belle empoignade entre deux équipes qui se connaissent bien pour s’être affrontées à plusieurs reprises à ce niveau de compétition. Toutefois, la dernière confrontation entre Maliennes et Tunisiennes remonte au match d’ouverture de la 22è édition de l’Afrobasket féminin que le Mali a abrité en 2011. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Aigles dames, larges vainqueurs 69-45, soit 24 points de différence.

L’explication de cet après-midi sera donc placée sous le signe de la revanche pour la sélection tunisienne qui a certes raté les deux dernières éditions, mais avec laquelle il faudra compter dans la course au titre. Du côté des Aigles dames l’objectif est de remporter le trophée et devenir le premier pays organisateur à gagner la compétition depuis le Nigeria en 2005.

La course vers le sacre commence pour les protégés du coach Sylvain Lautié par cette explication avec la Tunisie que les championnes d’Afrique doivent gagner pour s’éviter toute éventuelle pression et se mettre dans la bonne direction de marche. Jugées à travers les statistiques des deux sélections, les Aigles Dames aborderont la rencontre avec les faveurs du pronostic et l’internationale Astan Dabo (2m02) et ses coéquipières pourront compter sur le soutien du public pour cette entrée en matière. Mais, la partie n’est pas gagnée d’avance et les nôtres ont tout intérêt à se méfier à leurs adversaires qui n’ont rien à perdre dans ce face à face. Pour mémoire, les Tunisiennes s’étaient classées 10è sur 12 sélections participantes en 2011 à Bamako. Cette année, l’équipe tunisienne nourrie de grandes ambitions et se fixe comme objectif d’atteindre, au moins les quarts de finale. «Nos joueuses sont jeunes, pleines de vitalité et elles sont plus que volontaires pour relancer le prestige et la popularité du basketball en Tunisie», a ainsi confié l’entraîneur tunisien, Ben Abdallah au site ‘‘Fiba.com’’. Les Aigles dames sont donc prévenues.

Boubacar THIERO

Aujourd’hui au Palais des sports

8h 30 : Sénégal-Guinée

10h 45 : RD Congo-Egypte

13h : Côte d’Ivoire-Centrafrique

15h 15 : Mozambique-Nigeria

19h : Mali-Tunisie

21h 15 : Angola-Cameroun

5 HÔTELS POUR ACCUEILLIR LES DELEGATIONS

Un millier de personnes sont attendues à Bamako pour cette 25è édition de l’Afrobasket féminin. Pour l’hébergement des délégations, la commission d’organisation a retenu cinq hôtels : l’hôtel Colombus, Olympe hôtel, le Grand Hôtel, l’hôtel Radisson Blu et l’hôtel Kempenski.

«Le choix de ces hôtels n’est pas été fait au hasard, les cinq établissements hôteliers sont des partenaires du ministère des Sports. Même quand le ministère a des problèmes de trésorerie, ces hôtels acceptent de recevoir les délégations. Il y a un bon partenariat entre le département des Sports et ces hôtels», a expliqué le président de la commission nationale d’organisation de l’Afrobasket, Amadou Diarra Yalcouyé. Il y a aussi la situation géographique des cinq hôtels qui sont tous proches du Palais des sports Salamatou Maïga. La répartition des équipes a été faite en tenant de la composition des deux poules issues du tirage au sort. Ainsi, à l’exception du Mali qui sera basé à l’hôtel Kempenski, toutes les équipes de la poule A (Cameroun, Centrafrique, Tunisie, Côte d’Ivoire, Angola) seront logées à l’hôtel Columbus. Quant aux pays de la poule B (Sénégal, Nigeria, Egypte, Guinée, RD Congo, Mozambique) ils auront leur quartier général à Olympe hôtel. Concernant les officiels, a indiqué Amadou Diarra Yalcouyé, ils seront repartis dans deux hôtels différents. Les officiels FIBA-Afrique seront à l’hôtel Radisson Blu, alors que les officiels techniques seront basés au Grand Hôtel.

B. T.

LES POULES ET LE PROGRAMME

Poule A : Mali, Cameroun, Centrafrique, Tunisie, Côte d’Ivoire Angola

Poule B : Sénégal, Nigeria, Egypte, Guinée, RD Congo, Mozambique

le Calendrier

Vendredi 18 août au Palais des sports

8h30 : Sénégal-Guinée

10h45 : RD Congo-Egypte

13h : Côte d’Ivoire-Centrafrique

15h15 : Mozambique-Nigeria

17h30 : Cérémonie d’ouverture

19h : Mali-Tunisie

21h15 : Angola-Cameroun

Samedi 19 août au Palais des sports

9h30 : Centrafrique-Tunisie

11h45 : Egypte-Guinée

14h : Cameroun-Côte d’Ivoire

16h15 : Nigeria-RD Congo

18h30 : Mali-Angola

20h45 : Sénégal-Mozambique

Dimanche 20 août au Palais des sports

9h30 : Angola-Tunisie

11h45 : Nigeria-Egypte

14h : Mozambique-Guinée

16h15 : RD Congo-Sénégal

18h30 : Côte d’Ivoire-Mali

20h45 : Cameroun-Centrafrique

Mardi 22 août au Palais des sports

9h30 : Egypte-Sénégal

11h45 : Guinée-Nigeria

14h : Côte d’Ivoire-Angola

16h15 : Tunisie-Cameroun

18h30 : Centrafrique-Mali

20h45 : RD Congo-Mozambique

Mercredi 23 août au Palais des sports

9h30 : Centrafrique-Angola

11h45 : Egypte-Mozambique

14h : Guinée-RD Congo

16h15 : Tunisie-Côte d’Ivoire

18h30 : Mali-Cameroun

20h45 : Sénégal-Nigeria

Vendredi 25 août au Palais des sports

MATCHES DE CLASSEMENT, 9-12 PLACES

9h30 : B6-A5 31

11h45 : A6-B5 32

QUARTS DE FINALE

14h : B4-A1 35

16h15h : A4-B1 36

18h30 : B3-A2 37

20h45 : A3-B2 38

Samedi 26 août au Palais des sports

MATCH DE CLASSEMENT

9h30 : Perdant 31-Perdant 32 33, 11-12è place

11h45 : Vainq 31-Vainq 32 34, 9-10è place, 5-8 places

14h : Perdant 35-Perdant 38 39

16h15 : Perdant 36-Perdant 37 40

DEMI-FINALES

18h30 : Vainq 35-Vainq 38 41

20h45 : Vainq 36-Vainq 37 42

Dimanche 27 août au Palais des sports

MATCHES DE CLASSEMENT

11h : Perdant 39-Perdant 40 43, 7-8è place

13h15 : Vainq 39-Vainq 40 44, 5-6è place

FINALES

15h30 : Perdant 41-Perdant 42 45, 3-4è place

18h : Vainq 41-Vainq 42 46, 1-2è place