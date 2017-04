Le Sénégal et le Mali ont assuré le spectacle et obtenu leur qualification pour l’Afrobasket hommes, prévu du 18 au 30 août 2017 à Brazzaville (Congo) aux termes de la manche retour du tournoi de la Zone 2. C’était dimanche dernier au Stadium Marius Ndiaye de Dakar (Sénégal).

Opposés aux Aigles du Mali dans le dernier aux allures de finale, les Lions du Sénégal se sont imposés 79 à 72 après prolongations. A l’issue du 4e quart temps (temps règlementaire), les deux équipes étaient à égalité 65 partout.

A la traîne lors de la manche aller (1 victoire et 2 défaites), avec une retentissante déroute face au Mali (37-82, soit un écart de… 45 points), le Sénégal s’est bien ressaisi à l’occasion de la manche retour disputé à domicile. Les Lions de la Terranga ont réalisé devant leur public un parcours sans faute face à la Guinée (67-49), au Cap-Vert (76-66) et au Mali (79-72).

Ils se sont donc emparés de la 1re place devant notre pays, le Mali qui, malgré un parcours retour mitigé (1 victoire, 2 défaites) s’adjuge le second ticket qualificatif.

Quant à la Guinée, elle termine à la 3e place du tournoi après sa victoire (67-60) aux dépens du Cap-Vert, 4e et dernier de ce tournoi qualificatif.

Le Sénégal et le Mali rejoignent l’Egypte et l’Ouganda (Zone 5), la Côte d’Ivoire (Zone 3), le Mozambique (Groupe 2, Zone 6-7) et la RD Congo (Groupe 2, Zone 4), la Tunisie et le Maroc (Zone 1) déjà qualifiés. A noter que le Nigeria, champion en titre, et le Congo Brazza sont qualifiés d’office.

Démarrés le 12 mars dernier, les éliminatoires pour l’Afrobasket hommes 2017 ont pris fin le 29 mars 2017. Treize des seize qualifiés pour l’Afrobasket hommes prévu du 19 au 30 août 2017 à Brazzaville (Congo) sont connus à l’issue les éliminatoires.

Il s’agit du champion en titre et du pays hôte, respectivement le Nigeria et le Congo ; de la Tunisie et du Maroc (Zone 1), du Sénégal et du Mali (Zone 2), de la Côte d’Ivoire (Zone 3), du Cameroun et de la R.D Congo (Zone 4), de l’Egypte et de l’Ouganda (Zone 5), de l’Angola (Zone 6) et du Mozambique (Zone 6-7).

Le 14e ticket qualificatif sera attribué au terme du match de barrage qui opposera l’Afrique du Sud au Zimbabwe, respectivement 2es des groupes G et H de la Zone 6.

Pour compléter le tableau à 16 équipes, deux billets seront encore attribués par invitation appelée «wild card».

Alphaly