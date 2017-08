Le 25ème Championnat d’Afrique des nations de Basket intitulé Afrobasket seniors féminin «Bamako 2017», se tiendra du 18 au 27 août prochain dans notre capitale. Elles seront 12 équipes nationales qui prendront part à cette édition. L’entraineur de notre équipe nationale, Sylvain Lautié a rassuré de l’état d’esprit et le moral de l’équipe pour participer à cette compétition. C’était lors d’une conférence de presse que lui-même, le président de la Fédération malienne de Basketball, Jean Claude Sidibéetle président de la Commission nationale d’organisation de l’Afrobasket 2017, Amadou Diarra Yalcouye, conseiller technique au Ministère des Sports, ont animé, le samedi 12 août 2017, au Palais des Sports à l’ACI 2000.

Rappelons qu’ils sontau nombre de 12 pays qui vont participer à cette 25ème édition du Championnat d’Afrique des nations intitulé Afrobasket seniors féminin «Bamako 2017» ; il s’agit: Sénégal (Champion en titre), Cameroun (Vice-champion d’Afrique), Côté d’Ivoire, République démocratique du Congo (RDC), Égypte, Mozambique, Nigeria, Tunisie, Angola, Mali, Guinée, et Wild card (Pays invité par Fiba-Afrique). Toute la compétition se déroulera dans la Salle du Palais des Sports «Salamatou Maiga» de l’ACI 2000 de 1Oh à 22h. Pour assister aux matchs, les billets seront vendus au quotidien à 1000 Frans CFA; la vente par Orange Money sera possible et les cartes permanentes seront également disponibles.

Selon l’entraineur, Sylvain Lautié, l’équipe est plus que jamais prête pour participer à la compétition. « On sait que 8 matchs en 10 jours n’est pas chose facile. Donc nous avons mis l’accent sur l’état physique. Nous avons prévu 4 joueuses polyvalentes pour faire l’affaire en quand de blessures », a-t-il dit. Il a reconnu que lesmatchs amicaux ont été compliqués mais l’équipe a pu avoir une préparation cohérente. Il a ensuite dévoilé les noms de joueuses qui sont les suivantes : les meneuses sont Fatoumata Bagayoko, Aissata Boubacar Maiga, Touty Gandega. L’arrière et les ailes seront assurés par Nassira Traoré, Kankou Coulibaly, Meiya Tirera, Kouta Camara. Pour l’intérieure, il faut noter AstanDabo, Naignouma Coulibaly, Ramata Diakité, Minata Keita et Mariam Alou Coulibaly. L’entraineur a pour assistants Oumarou Sidiya Maiga et Boubacar Kanouté.

Seydou Karamoko KONE

Compétition en Robotique aux États-Unis : Sur 157 pays, l’équipe malienne termine 2ème

Du 16 au 18 juillet s’est tenue aux États-Unis la compétition internationale sur la Robotique organisée par Fisrt Global. A l’issue de cette compétition l’équipe malienne a eu une médaille d’argent soit 2ème sur 157 pays en Robotique. Face à ce résultat obtenu, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Assétou Founè Samaké Migan, a présidé, le samedi 05 août 2017, au Centre national de la lutte contre la maladie (CNAM) une cérémonie en l’honneur de la médaille d’argent du Mali à la compétition internationale de robotique « Fisrt Global » et une remise d’attestations aux jeunes formés en STEM (Sciences, Techniques, Mathématiques) et à la Robotique. C’était en présence de son homologue de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba Ousmane Sow ; les enfants lauréats et leurs formateurs ; ainsi que des invités de marque.

Il est de notoriété publique que dans une collaboration avec l’Association iNERDE et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu’il a eu le lancement des activités sur la robotique le 18 mars 2017 à la Cité des Enfants de Bamako. L’objectif visé était de former et de faire participer des jeunes maliens aux concours de robotique qui ont eu lieu respectivement à Dakar, du 11 au 13 mai 2017 pour le PARC (PanafricanRobotic Compétition), puis aux Etats-Unis du 16 au 18 juillet 2017 pour la compétition internationale de robotique organisé par Fisrt Global. Ainsi, une vingtaine d´élèves du niveau Fondamental (2ème cycle) et une vingtaine du niveau Lycée ont été sélectionnés à travers des critères établis. De ce fait, les élèves et étudiants présélectionnés ont suivi une formation accélérée pendant deux mois en STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Ils ont appris à faire usage des Mathématiques, de la Physique et de la Programmation, pour faire le montage des robots, en vue de les faire fonctionner. La formation de l’équipe malienne pour les différentes compétitions a été assurée à iNERDE, à Dakar où les enfants ont séjourné dans le cadre d’une compétition éliminatoire, ils ont impressionné le public par leur savoir et leur savoir-faire. Dès leur retour de Dakar, iNERDE a mis l’accent sur la formation des jeunes retenus pour l’étape de Washington. Et l’équipe a fait plusieurs démonstrations avec le robot qu’elle a conçu et qui devait aller à la compétition.

En sus, c’est le jeudi 13 juillet passé que l’équipe du Mali s’est envolée pour Washington pour concourir avec 157 pays venus du monde entier. Là-bas, les élèves ont concouru dans la catégorie 3. Ils ont su hisser très haut le drapeau malien en remportant la Médaille d’argent, le mardi 18 juillet 2017. Et ils étaient accueillis par Madame le Ministre à l’Aéroport International Président Modibo Kéitade Bamako.Dans sa présentation du programme M. Lenventhal a salué l’engagement du ministre en soutenant ces élèves dans cette compétition internationale.

Apres les démonstrations des Robots (Robot Parc et Robot Fisrt) qui ont énormément impressionné l’assistance, les attestions ont été remises et le Camp d’été INERDE a été lancé. Prenant la parole, Mme le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Assétou Founè Samaké Migan a salué le succès des enfants. Elle a également salué M. Lenventhal sans qui le Mali n’allait pas participer à cette compétition car c’est ce dernier qui a préfinancé les frais du visa et passeport des enfants. « M. Lenventhal est venu au Mali pour une mission et il a voulu rester pour former et partager sa connaissance avec les élèves maliens qui ont participé au concours aux USA. Mon département n’a fait que rejoindre une initiative qui a été déjà mise en œuvre », a-t-elle dit. Elle a évoqué l’importance de ces jeux scientifiques et intellectuels qui forment les enfants pour être les élites de demain. Et de citer des Facultés qui font la promotion sciences-technique et mathématique. Elle a demandé aux parents de ces enfants d’opter pour que leurs enfants soient les élites des sciences. « Si c’est vrai que nos enfants sont nos avenirs, nous ne devrons pas laisser nos enfants dans le dérive », a-t-elle conseillé. Selon le ministre, la ressource financière qui a accompagné cette initiative était très faible, mais il y avait une ressource humaine importante. « Oui, nous avons eu une victoire. Mais la plus difficile reste les défis à surmonter pour garder à jamais cette victoire. Donc nous devons faire tout pour ne pas perdre ces enfants », a-t-elle déclaré. Avant d’affirmer que son département va inscrire cette activité dans les missions du développement de la culture scientifique et technologique de notre pays.

Par ailleurs, il est à savoir que Robotique est la conception et la réalisation de systèmes automatiques à partir de moteurs, de circuit électronique, et sur la base de programmation. Et le concours international Robotique pour les élèves 15-18 ans est une idée de la formation et de la compétition en Robotiquevenue de First Global, fondation américaine qui encadre et suit de nombreux élèves issus de divers horizons dans le domaine de la science et de la Robotique depuis des années. Ainsi, le Pan-AfricanRobotic compétition ou ‘‘PARC’’ a aussi été créé par le ministère de l’Enseignement supérieur Sénégalais pour les élèves du Fondamental.

Seydou Karamoko KONE