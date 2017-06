Mamoutou N’Diaye, défenseur : « On ne peut pas jouer le match à l’avance, mais de toutes les façons, on a préparé ce match comme il faut. Que ce soit au Maroc ou à Bamako, on a préparé le match sereinement. Nous sommes fiers d’être des Maliens, nous allons nous battre pour le pays de nos parents et défendre ses couleurs. Tout ce qui compte pour nous, c’est de jouer pour faire plaisir au public malien et faire plaisir à nos familles. Je ne vais pas trop parler du Gabon. Pour moi, le plus important, c’est nous. Nous nous sommes préparés comme il le faut. Tous les joueurs sont prêts physiquement, mentalement et moralement. Je demande au public de sortir massivement pour nous soutenir demain ».

Boubacar Kiki Kouyaté, défenseur central : «On a un seul but, celui de remporter les trois points face au Gabon demain. Dans notre poule, c’est le Gabon qui apparaît comme un adversaire difficile à manier. Donc, gagner contre le Gabon demain est notre objectif principal. La clé du match pour moi, ce sont nos ambitions, nos tactiques et suivre les consignes du coach. L’équipe s’est bien préparée au Maroc et également à Bamako. L’intégration dans le groupe a été très facile pour moi. J’ai été bien accueilli par mes coéquipiers et mes grands frères qui m’ont encouragé. Jouer pour mon pays, c’était mon rêve. Je suis très content de faire mon baptême du feu contre le Gabon. ».

BakayeDibassy, latéral gauche : « Je suis très fier de porter pour la première fois, le maillot de l’équipe nationale du Mali. C’est une opportunité et une fierté pour moi de jouer pour le Mali et connaître le pays de mes parents qui viennent de Sadiola dans la région de Kayes.L’objectif pour nous, c’est de gagner face au Gabon qui est une très bonne équipe. L’ambiance est parfaite au sein de l’équipe. L’intégration dans le groupe a été parfaite pour moi. Tout le monde m’a accepté. L’important, c’est maintenant sur le terrain ».

Rassemblés par A.T