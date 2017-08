Après avoir été sacré il y a deux ans au Niger, les Aiglonnets du Mali se sont hissé sur le toit de l’Afrique à la Coupe d’Afrique des Nations u-17, Gabon 2017.

Depuis leur retour au bercail, il ya de cela quelques mois, à part l’accueil du ministre des sports, ils peinent a rencontré le président de la République, où à être tout simplement félicités ou récompensés par le Mali.

Attitude qui suscite inquiétudes et interrogations de la part des supporters, parents, amis et amateurs du ballon rond de ces cadets. « Nous pensons que cela n’est plus qu’une question temps », a indiqué, lors de la conférence de restitution de la participation malienne des 8èmes jeux de la francophonie, le vendredi 4 août 2017, Amadou Yalcoué Diarra, conseiller technique au département des sports non moins président de la délégation des 8èmes jeux de la francophonie. «Des dispositions sont entrain d’être prises pour donner les mêmes logements sociaux aux cadets qui ont remportés la CAN U-17 au Gabon 2017», rassure Amadou Yalcoué Diarra. Rappelons que ce sont ces mêmes cadets qui ont valablement représenté le Mali aux VIII èmes jeux de la francophonie, et ils doivent prendre part à la Coupe du Mali en fin d’année en Inde de leur catégorie.

