La Commission nationale d’organisation de l’Afrobasket 2017 était la semaine dernière face à la presse au Palais des Sports Salamata Maïga à l’Aci. Objectif : faire le point des préparatifs de cette 25ème édition de ladite compétition prévue du 18 au 27 août 2017.

Dans son exposé liminaire, le président de la Commission nationale d’organisation, Amadou Diarra Yalcoué, a révélé que notre pays accueille cet événement avec la même ferveur, la même détermination qu’en 2011. Ce, pour conforter cette confiance des instances du basketball africain à notre pays. Selon lui, en octroyant ce tournoi au Mali, Fiba Afrique témoigne sa solidarité à l’endroit de notre pays. “C’est un honneur pour les différentes performances du basketball malien depuis un certain temps, un honneur aussi pour la mémoire des grandes dames du basket dont feu Salamata Maïga et Mme le ministre Mme Traoré Seynabou Diop qui fut une grande basketteuse” a soutenu M. Yalcoué. Il a invité la ministre Mme Traoré Seynabou Diop à s’investir pour que toutes les femmes du gouvernement puissent se mobiliser derrière ce tournoi.

Le président de la Commission nationale d’organisation a également poursuivi que le choix du Mali est surtout une marque de solidarité pour notre pays qui a connu ces dernières années des crises.

S’agissant de la compétition proprement dite, le conférencier de souligner que ce sont 12 pays africains : Sénégal, Cameroun, Cote d’ivoire, République Démocratique de Congo, Egypte, Mozambique, Nigeria, Tunisie, Angola, Mali, Guinée et Wild Card (Pays invité par Fiba-Afrique).

S’agissant des différents matchs de la compétition, ils se dérouleront dans la salle du Palais des Sports, Salamatou Maiga, sise à l’ACI 2000. Et les autres sites (Salle Abdallah Mahamane Haidara du Stade du 26 mars, Salle basketball de l’Injs et le Pavillon des Sports) sont retenus pour les entrainements. Au chapitre de la communication et du Marketing, Amadou Diarra Yalcouyé a rappelé que la Commission a obtenu un partenariat avec l’Ortm pour la diffusion directe des matches.

Quant à la Commission d’organisation, M. Yalcoué de préciser qu’elle est composée des membres du ministère des Sports, de la Fédération malienne de basketball, du Comité national olympique et sportif du Mali et des personnes ressources. Cette commission a pour mission de mobiliser les ressources humaines et financières pour la bonne tenue de ce tournoi.

“A cet égard, nous mettrons tout en œuvre pour relever de l’organisation cela conformément au cahier de charges” a fait savoir le conférencier. Ce cahier de charges, poursuivra-t-il, comporte beaucoup d’aspects, dont l’organisation générale, les accréditations statutaires, la presse, la logistique, la sécurité et la santé.

Pour ce qui est de l’aspect sécurité des délégations et de la compétition, Bachécou Doucouré, vice-président de la Fédération malienne de basketball, a rassuré que toutes les dispositions utiles seront prises pour la réussite de cet événement. Il faut aussi rappeler que des concerts, des expositions photos… sont aussi prévus pour donner un côté festif à l’événement.

Kassoum THERA