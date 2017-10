FOOTBALL Le joueur du PSG est la troisième personnalité du monde du football à être la cible des menaces de l’Organisation de l’Etat islamique…

A moins d’un an de la coupe du Monde 2018 en Russie, les sympathisants de la cause islamiste et de l’organisation de l’Etat islamique (EI) semblent avoir décidé de faire de cet évènement sportif planétaire l’une des cibles principales de leur campagne de propagande.

Coupe du monde 2018: Daesh diffuse un photomontage de Lionel Messi et menace la compétition https://t.co/sIKSxrNBj4 pic.twitter.com/vrzvEHe9gU — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 25, 2017

Après avoir d’abord représenté Lionel Messi derrière les barreaux et le visage ensanglanté, puis Didier Deschamps, en tenue de prisonnier et avec une arme pointée sur la tête, des sympathisants de la cause islamiste continuent leurs photomontages morbides en s’en prenant cette fois-ci à Neymar (et Messi), via l’un des canaux de propagande de l’organisation de l’Etat islamique (Wafa Media Foundation).

Ce coup-ci, a rapporté le site internet SITE Intel Groupe, observatoire des contenus djihadiste, on voit le joueur du Paris Saint-Germain à genoux, en pleurs, avec un membre de l’organisation Etat islamique à ses côtés, tandis que le corps (a priori sans vie) de Leo Messi est allongé au sol…

[AHORA] El grupo terrorista ISIS volvió a emitir una amenaza contra el Mundial de Rusia con Messi, Neymar y Deschamps como protagonistas. 😨😭 pic.twitter.com/UYEXW6TZpl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 28, 2017

Ce document est accompagné d’un message clair : « Vous ne serez pas en sécurité tant que nous ne le serons pas dans les pays musulmans ».

20minutes.fr – Publié le 29/10/17

