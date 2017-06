Sans surprise, Kassoum Coulibaly dit Yambox a été élu le dimanche 11 juin dernier, à la tête de la ligue régionale de football du District de Bamako pour un mandat de 4 ans. C’était sous la supervision du Directeur National adjoint des Sports et de l’Education Physique, M. AliouMaiga et de la Directrice Régionale de la Jeunesse et des SportsKendé Mariam Tangara.

Kassoum Coulibaly dit Yambox a été élu à la tête de la ligue de football du District de Bamako le dimanche 11 juin dernier par 17 voix face à son concurrent Ibrahim Doumbia.

Sur les six districts de football (communes) de Bamako, cinq ont fait le déplacement et onze équipes de ligue 1 ont répondu présent à ce rendez-vous. La commune 1 et les clubs tels que le C.O.B, le Djoliba AC, le C.S.K et l’A.S.B ont brillé par leur absence.

Après l’élection, la Directrice Régionale de la Jeunesse et des Sports Mme Kendé Mariam Tangara a exprimé toute sa satisfaction pour le bon déroulement des travaux dans une ambiance cordiale. Elle a félicité le nouveau président Kassoum Coulibaly dit Yambox, porté à la tête de la ligue de football du District de Bamako pour un mandat de 4 ans.

Quant à ce dernier, il a remercié tous les délégués et le public sportif pour avoir porté leur choix sur sa modeste personne. Il a dans la même dynamique, invité les autorités à accepter les résultats de ces élections. Car selon lui, c’est la troisième fois que cette élection est organisée à la demande des autorités sportives.

Il a souhaité que cette élection soit la dernière. Car c’est la troisième fois qu’ils reviennent sur la même élection et à chaque fois, il sort gagnant.

Enfin, il a invité les districts et les clubs absents à cette élection à prendre part aux réunions afin qu’ils travaillent ensemble pour le développement du football dans le District de Bamako.

Abba Sangaré