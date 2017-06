La Direction régionale de la Jeunesse et des sports a organisé, le dimanche 11 juin dernier à son siège, l’assemblée générale élective de la ligue de football du district de Bamako, conformément au protocole d’accord signé le 27 mai 2017 entre la Fédération malienne de football (Fémafoot) et certains acteurs du football malien. Au terme de cette élection, Kassoum Coulibaly dit Yambox a été réélu président de la ligue de football du district de Bamako par une majorité écrasante de 17 voix pour et 0 contre.

La rencontre était présidée par Mahamadou Aliou Maiga, représentant de la Direction nationale des Sports et de l’Education physique (Dnsep), en présence de Mme Kindé Mariam Tangara, directrice régionale de la Jeunesse et des sports du district de Bamako, de Mahamadou Sawadogo, représentant du maire de la commune V et de plusieurs responsables sportifs de Bamako.

A noter que cette élection de la ligue de football du district de Bamako rentre dans le cadre du protocole d’accord signé le 27 mai 2017 entre la Fédération malienne de football (Fémafoot) et certains acteurs sportifs du pays pour une sortie définitive de la crise qui a secoué notre football depuis quelques années. Le protocole exige la réorganisation de l’assemblée générale élective pour les ligues de football du district de Bamako et de Ségou.

Pour cette élection, deux candidats étaient en lice : Kassoum Coulibaly dit Yambox, le président sortant et un certain Bourama Doumbia. Une fois dans la salle, la directrice régionale de la Jeunesse et des Sports a expliqué aux candidats, présidents de district de football et représentants de clubs, les règles du jeu en précisant qui sont habilités à prendre part à cette élection comme délégué.

Pour plus de détails, disons que chaque district de football était représenté par 3 délégués dont 2 votants, soit 2 voix par ligue et enfin chaque club était représenté par un délégué, soit une voix.

Après ces explications d’usage, les organisateurs de l’assemblée ont procédé à la vérification des mandats des délègues autorisés à prendre part à cette échéance. Sur les 6 districts attendus, 5 ont répondu présents. Il s’agit des districts II, III, IV, V et VI. Pour les clubs, sur les 11 attendus, 7 ont répondu présents. Il s’agit du Stade Malien de Bamako, Asom, AS Réal de Bamako, LCBA, Black Stars, 11 Créateurs et l’Usfas.

Il a fallu seulement deux heures de travaux pour que les délégués renouvellent leur confiance au candidat Kassoum Coulibaly dit Yambox par une majorité écrasante de 17 voix pour et 0 contre.

Après l’élection, Mme Kindé Mariam Tangara, directrice régionale de la Jeunesse et des Sports a félicité M. Kassoum Coulibaly dit Yambox pour son élection à la tête de la ligue de football du district de Bamako et cela pour un mandat de 4 ans. “Les travaux se sont bien déroulés, l’échéance a eu lieu dans la grande transparence et les délégués ont voté en toute légalité possible. L’appel que je lance auprès des acteurs sportifs est que de tout faire pour que ce football puisse être un facteur de paix et de cohésion sociale au Mali. Vous n’êtes pas sans savoir que la ligue de Bamako est une ligue pilote et si ça marche à Bamako, forcément cela va se sentir dans les autres ligues”, a-t-il précisé.

Quant au candidat malheureux, Bourama Doumbia, il a félicité tout d’abord le président Yambox pour sa brillante élection à la tête de la ligue de football du district de Bamako. Avant d’appeler les acteurs du football à se donner la main pour la promotion et le développement de la discipline dans notre pays.

Kassoum Coulibaly dit Yambox: “Mes priorités, c’est de développer le football à la base qui est le socle de notre football”

“Je suis très heureux aujourd’hui parce que tous les délègues ont voté pour moi. Cela veut dire que j’ai une bonne équipe et les gens nous font confiance donc c’est à nous de travailler plus pour mériter encore plus cette confiance. Je place ce mandat dans la continuité, parce que nous avons bien commencé, mais on a été arrêté. Ce que je demande aux autorités, c’est de veiller pour qu’on ne revienne plus sur cette élection. Je profite de l’occasion pour remercier les autorités, plus particulièrement les ministres Abdoul Karim Konaté et Amadou Goita qui ont œuvré, sous la direction du Premier ministre, pour qu’on puisse respecter le protocole d’accord. Mes priorités, c’est de développer le football à la base qui est le socle de notre football. Et enfin nous allons nous mettre en place pour exécuter nos programmes “.

Liste des 23 membres du bureau

Kassoum Coulibaly, Seydou Sow, Issa Sidibé, Bissi Sangaré, Moussa Silvain Diakité, Mohamed Diané, Mamadou Coulibaly, Seydou Traoré, Ousseini Guindo, Hassane Cissé, Aliou Badra Diallo, Mohamed Bah Kéïta, Papa Seyan Kéïta, Ibrahima Fomba, Cheick Tidiane Traoré, Kalilou Koné, Djibril Kaba, Kounkoun Kanouté, Mohamed Samaké, Moussa Camara, Mohamed Lamine Kounta, Souleymane Tounkara, Ahmed Soukouna

Mahamadou TRAORE