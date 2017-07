Le Comté exécutif de la Fédération malienne du football (FEMAFOOT) a tenu lundi 24 juillet 2017 son Assemblée Générale extraordinaire. C’était au gouvernorat de Bamako, placée sous la présidence de son président, Boubacar Baba Diarra, en présence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, Sekou samaké, du secrétaire général du comité exécutif du FEMAFOOT et des délégués venus de Bamako et de l’intérieur du pays.

A l’occasion cette Assemblée Générale extraordinaire de l’instance suprême du football malien, un seul point était à l’ordre du jour. Il s’agit de la levée des sanctions infligées à l’encontre de certains dirigeants des clubs et ligues, suite à la crise que notre football a connue il y a de cela quelques années. Aux termes des travaux, l’ensemble des délégués ont, à l’unanimité, décidé de la levée de ces sanctions qui avaient pourri le climat de notre sport roi. C’est dire donc que le football malien se dirige désormais vers le chemin de la réconciliation, combien indispensable pour obtenir de meilleurs résultants.

Dans son discours d’ouverture le président du comité exécutif du FEMAFOOT Boubacar Baba Diarra a indiqué que cette session certe prévue par les textes mais elle est extraordinaire à cause des soubresauts qui à secouer le monde du football malien.

Pour lui la session se tient dans un contexte particulier, une rencontre qui participe à la résolution de la crise C’est à dire la suite logique du protocole d’accord négocié par le gouvernement et signéB le 27 Avril dernier entre Boubacar Baba Diarra et le collectif de clubs et de ligues contestataires qui a conduit à l’annulation de la décision de dissolution du comité exécutif prise le 8 Mars 2017 par le ministre des sports Husseini Amion Guindo.

Il n’a pas manqué d’apprécier à sa juste valeur le bilan du bureau qu’il dirige malgré des nombreuses difficultés qui ont émaillées la discipline ces dernières années notamment deux coupes continentales en espace d’un mandat et des participations remarquables aux diffrentes compétitions africaines.

Outre cette double consécration continentale à en croire monsieur Diarra avec l’appui des partenaires comme la FIFA son équipe à puis apporter des innovations dans le football malien par l’organisation d’un championnat de football cadet, un championnat national de football féminin avec 12 équipes et un championnat minime.Il a aussi rappelé que malgré la crise et le défaut de la tutelle d’honorer ses charges budgétaires le comité exécutif avec l’appui des partenaires à puis réussi à financer la totalité des chantiers sur lesquels il était engagé comme la formation des acteurs clés du football, la construction des infrastructures sportives notamment à Gao et électrification du stade Diarra H de koulikoro etc..

Ainsi sur 55 délégués présents à l’assemblée sur 52 ont votés pour la levée des sanctions ce qui faut dire qu’ à la date d’aujourd’hui aucun dirigeant du football n’est sous une quelconque ains la grande famille du football malien s’est de nouveau réunifiée pour le bonheur des amateurs du ballon rond.

Au titre d’information l’élection d’un nouveau bureau du comité exécutif du FEMAFOOT est prévue pour le 8 octobre prochain.

Mamadou Nimaga