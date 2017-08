Le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko, non moins président de la Zone 2, vient de participer aux travaux de la 52ème session ordinaire du Comité exécutif de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) tenue à Abuja, du 31 juillet au 3 août.

C’est lors de la 17ème Assemblée générale tenue en mai dernier, à Djibouti, que l’Intendant-Général Lassana Palenfo a été réélu pour la quatrième fois consécutive à la tête de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) pour un nouveau mandat de 4 ans, après un vote par acclamation.

Après la rencontre de Djibouti, les membres du Comité exécutif de l’Acnoa se sont donné rendez-vous à Abuja, au Nigeria, du 31 juillet au 3 août pour la 52ème session ordinaire. Le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko, non moins président de la Zone 2, a pris part à cette rencontre marquée par plusieurs points à l’ordre du jour. Il s’agit de l’approbation du procès-verbal de la 51ème session ordinaire du Comité exécutif, de la passation de service entre les secrétaires généraux sortant et entrant, du procès-verbal de la 1ère session extraordinaire du Comité exécutif tenue le 11 mai 2017, à Djibouti, et l’examen des rapports du secrétaire général et du trésorier général. Sans oublier l’examen et l’analyse des statuts de l’Acnoa, relativement au nouveau Comité exécutif et aux domaines de responsabilités.

A l’issue de cette rencontre, différentes commissions (juridique, éthique) ont été mises en place. Les rapports sur les échanges avec l’Union Africaine relativement aux Jeux africains, le protocole d’accord du président de la Commission des Jeux de l’Acnoa sur la réunion conjointe tenue à Alger, les 3èmes Jeux africains de la jeunesse et les 1er Jeux africains de plage ont été passés au peigne fin.

A l’issue de cette 52ème session ordinaire, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a été désigné par ses pairs à la tête de la Commission d’éthique de l’Association des comités nationaux olympiques africains (Acnoa). Agé de 63 ans, Berraf a été réélu premier vice-président de l’Acnoa pour la 5e fois à l’occasion des travaux de la 17e Assemblée générale de cette instance tenue entre le 9 et le 11 mai à Djibouti. Cet ancien basketteur international avait été réélu le 27 mai dernier président du Comité olympique et sportif algérien pour un nouveau mandat olympique (2017-2020) après avoir récolté 80 voix, loin devant son seul concurrent, Abdelhakim Dib (45 voix).

A.B. HAÏDARA