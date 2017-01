Welcome! Log into your account

Aujourd’hui, il a reconnu que le ministre a promis de prendre en charge le voyage des supporters pour la CAN 2017 au Gabon. Il a promis que l’UNASAM ira au Gabon pour soutenir les Aigles du Mali, jusqu’à la victoire finale, et ramener la coupe au Mali. « Nous n’allons pas à cette CAN pour faire de la figuration mais pour l’emporter. Je demande à nos joueurs de bien vouloir mouiller le maillot comme ils l’ont tout le temps fait. Ils doivent savoir que c’est l’argent des contribuables maliens qui leurs sont donnés comme primes et doivent par conséquent satisfaire ce peuple. Je demande aux autres supporters maliens qui observeront les différents matchs de soutenir également les Aigles comme ils l’ont tout temps fait ».

Cheickna Demba dira que suite au refus de nos autorités de prendre en charge le voyage des supporters maliens pour suivre l’équipe nationale à la CAN au Gabon, il a opté pour la protestation, à travers une grève de la faim prévue le lundi 9 janvier 2017. Le grand supporteur estime qu’à une semaine de la compétition, pas le moindre signe du côté des autorités concernant un éventuel voyage des supporters au Gabon. C’est pour cela que son association était obligée de saisir le ministère des sports pour en savoir beaucoup plus sur la question.

