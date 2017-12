Pour la deuxième année de suite et la cinquième de sa carrière, Cristiano Ronaldo a été nommé Ballon d’Or France Football. Le Portugais égale au nombre de titres son grand rival, l’Argentin Lionel Messi. Le joueur phare du Real Madrid a reçu cette récompense ce jeudi à Paris, dans un décor aussi prestigieux qu’est la Tour Eiffel.

Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d’Or 2017

Après s’être vu remettre le prix, Ronaldo a exprimé son bonheur et sa fierté. “Je suis très heureux. Recevoir le prix à Paris, dans un si bel endroit, c’est une belle expérience. C’est merveilleux, a-t-il commencé par déclarer. C’est un grand moment de ma carrière. C’est quelque chose que je souhaite recevoir tous les ans. On a fait une année merveilleuse. On a remporté plusieurs titres. J’ai été le buteur de la Ligue des Champions. J’aimerai donc remercier mes coéquipiers du Real, ils ont été importants pour moi. Et tous ceux qui m’ont aidé à être très en forme cette saison”.

Après ce court discours, Ronaldo a vu sa mère et son fils monter sur l’estrade à ses côtés. Un moment de bonheur familial qu’il a pleinement savouré et dont il ne se lasse visiblement pas.

Avant de quitter la scène, CR7 a lâché quelques mots concernant son duel à distance avec Lionel Messi. Pense-t-il le dépasser définitivement au nombre de Ballons d’Or dans le futur ? “J’espere pouvoir jouer au plus haut niveau pendant quelques années. La bataille continue (avec Messi). On fait de notre mieux pour nos équipes. Je crois que les choses se passent pour une raison. Moi, je me sens bien et on verra dans le futur ce qui se passera”. Enfin, la star lusitanienne a aussi été priée de répondre à une question d’un jeune fan qui lui demandait s’il y a une chance de le voir finir sous les couleurs du Paris SG. Sa réponse : “Je suis heureux au Real Madrid et je veux y rester. Si c’est possible, je veux y finir ma carrière”.

Par Goal.com

