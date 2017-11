La date de la clôture de dépôt des dossiers pour la participation à La ligue des champions africaine et la Coupe de CAF est fixée au 30 novembre 2017. Et les dossiers retenus ont 30 jours pour amener les licences des joueurs de leurs clubs. Dans cet imbroglio footballistique malien, est-ce que nos clubs participeront aux compétitions africaines ?

La crise qui, depuis quatre ans, empoisonne le football malien n’en finit pas d’enfler. Elle tombe comme une boule de neige dévalant les pentes d’une colline. Tout a commencé par un contrat de nettoyage du siège de la Fédération malienne de football qui a été refusé par le président Boubacar Diarra à un membre de son comité exécutif. C’est ce refus qui a provoqué la crise la plus aigüe de l’histoire du football malien.

Des révélations sur des comportements peu orthodoxes des responsables qui tiennent en otage notre sport roi depuis quatre ans par un ex-pratiquant.

“La plus grande vertu de la démocratie, reste pour moi, la libre expression dans le respect d’autrui. En bon ex-militant du Mouvement démocratique, j’ai donc décidé de profiter de cette belle vertu pour parler de ce qu’on appelle la crise du football au Mali. La dernière étape en date est l’annulation des deux finales de la Coupe du mali. Du jamais vu au Mali dans l’histoire de cette discipline depuis 1961 à nos jours. Avec le temps, cette crise n’en finit pas de prendre des formes multiples entre deux camps.

A l’analyse, il est aisé de constater que le temps a permis de découvrir non pas les biens connus de tous, mais les véritables responsables de cette situation qui aura des retombées désastreuses si des mesures idoines n’étaient pas prises définitivement. Le dernier fait en date a levé des pans très importants de la crise ; à savoir : le support qui avait permis au ministre de Sports et d’autres protagonistes de narguer tout le monde, de ne respecter aucun statut et règlement.

Un échange bref lors de la cérémonie d’accueil du chef de l’Etat de retour d’un voyage. En serrant les mains au ministre, le président lui a donné rendez-vous le lendemain pour les finales de la Coupe du Mali. En guise de réponse, le ministre a répondu qu’il n’y sera pas, car il n’est au courant de rien. Le président ajoutera que lui aussi n’y sera pas. Le sort des deux finales venait d’être scellé. Alors que selon nos sources une correspondance du secrétaire général de la Fédération en date du 30 octobre 2017 fixait la date des finales de la Coupe du Mali. C’est cette correspondance qui a permis au Protocole de la République de se saisir de l’organisation des finales.

Pour encore montrer l’incohérence dans les actes de la direction des sports, il a été fait appel à l’administration de la Fémafoot pour connaitre les noms des clubs devant participer aux prochaines compétitions africaines. A cause de la défense des intérêts mesquins indignes de notre pays, les responsables politiques du monde du sport sont en train de ternir l’image de l’autorité du pays. Quand on sait que le sport, le football en particulier, a des fans partout sans distinction de familles, de partis politiques, de religions est en parfaite déconfiture au vu et su de nos autorités.

La fracture sociale du monde sportif ne fait que s’agrandir à cause l’immixtion des autorités de l’Etat et n’est nullement la solution. Seul le respect des textes et le règlement peut nous conduire à la sérénité. Comme disait notre ancien président Alpha Oumar Konaré ‘Nous sommes un pays ou la culture de la sanction n’existe pas’, Messieurs les hauts responsables du pays, il faut commencer à sévir, et sévissez comme il faut, car notre pays est en train de partir à vau-l’eau”.

Moriba Camara

Commentaires via Facebook :