C’est logique à ce stade de la compétition, plusieurs verdicts sont tombés à l’occasion de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Besiktas et le Real Madrid ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale. A l’inverse, c’est fini pour Monaco et Dortmund. Tielemans et ses coéquipiers ne peuvent même plus espérer décrocher la troisième place qualificative pour l’Europa League, assurés de terminer derniers du groupe G. Naples devait absolument s’imposer face au Shakhtar pour ne pas dire au revoir prématurément à la compétition. Mission accomplie grâce notamment à Dries Mertens, buteur et passeur décisif (3-0). À noter aussi la promenade du Real Madrid à l’Apoel Nicosie (0-6). Soirée parfaite pour les Merengue qui assurent leur qualification et voient Ronaldo établir un nouveau record en inscrivant 18 buts en Ligue des Champions lors d’une même année. Déjà qualifié, City a difficilement disposé de Feyenoord grâce à un but tardif de Sterling (1-0). Last but not least, la (mini) remontada de Séville qui est parvenu à accrocher un point face à Liverpool alors que les Andalous étaient menés 0-3 au repos (3-3).

La soirée des Belges

Un seul Belge doit vraiment être déçu ce mardi soir, Youri Tielemans. A l’heure de rejoindre Monaco lors du défunt mercato estival, il espérait sans doute retrouver la Ligue des Champions après l’hiver. Ce ne sera pas le cas. Pire, il ne disputera plus aucune compétition européenne après janvier puisque l’ASM a aussi définitivement renoncé à un ticket pour l’Europa League. Titulaire face à Leipzig, il n’a pu empêcher son équipe de sombrer (1-4). À l’opposé, Dries Mertens peut afficher un large sourire. Naples reste dans la course à la qualification et l’ancien joueur du PSV a largement contribué à ce succès impératif avec un but (de la tête, s’il vous plaît) et une passe décisive. À Tottenham, seul Jan Vertonghen était titulaire. Dembélé a aussi pu participer à la fête sur la pelouse de Dortmund (1-2), l’espace de neuf petites minutes. Mignolet est lui resté assis sur le banc de Liverpool durant les 90 minutes et a assisté impuissant à la superbe remontée de Séville. City et De Bruyne continuent leur parcours sans faute grâce à la victoire étriquée face à Feyenoord. Avec quinze point pris sur autant mis en jeu, les Citizens sont évidemment assurés de terminer premiers de leur groupe. De retour le week-end dernier, Kompany a été laissé au repos pour ce match sans enjeu.

L’homme de la soirée

Dries Mertens

Puisque Dries nous offre l’opportunité de l’être, soyons un peu chauvins. Avec un assist et un but, le Diable Rouge a une nouvelle fois été décisif dans un match qui l’était tout autant. Ses statistiques depuis le début de la saison avec Naples? 12 buts et 8 assists en 19 matches joués toutes compétitions confondues. Mertens plante en moyenne un but toutes les 129 minutes. La presse italienne risque encore de s’enflammer pour Dries Maradona.