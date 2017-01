Déjà deux fois demi-finalistes (2012 et 2013) et une fois finaliste (en 1972) en 9 participations, le Mali n’a plus d’autres objectifs que d’aller brandir le trophée de la CAN 2017. Et ce ne sont pas des atouts qui en manquent. Alain Giresse peut compter sur Adama Traoré de l’AS Monaco, Sambou Yatabaré de Werder Brème et autre Bakary SACKO.

Nom : La Fédération malienne de football ( Femafoot)

Confédération : CAF

Fondation : 03 février 1960

Surnom : Les Aigles du Mali

Sélectionneur : Alain Giresse

Participation à la CAN : 1972, 1994, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015.

Calendrier du premier tour

Journée 1, 17 janvier : Mali – Égypte, 19h à Port-Gentil

Journée 2, 21 janvier : Ghana – Mali, 16h à Port-Gentil

Journée 3, 25 janvier : Ouganda – Mali, 19h à Oyem

Historique

Qualifié pour la 10è fois dont 6 consécutives, le Mali est parmi les grands pays du football africain. Double fois médaillés de bronze pour avoir finir 3è en 2012 et 2013, les Aigles sont sortis au premier tour lors de la dernière édition disputée en Guinée Equatoriale. Après trois matches sanctionnés de trois nuls, trois buts marqués contre trois buts encaissés, il a fallu un tirage au sort pour éliminer l’équipe malienne ; Cela en application à l’article 74 du règlement de la CAN. Une élimination mal digérée par les Maliens qui estiment que le football se joue sur le terrain.

La Route vers la CAN 2017

Qualifié avant terme, le Mali n’a pas connu de problèmes lors des éliminatoires dans un groupe composé du Bénin, de la Guinée Equatoriale et du Soudan. Invaincus, Alain Giresse et ses poulains n’ont fait qu’un nul et c’était contre le Bénin lors de la deuxième journée à Cotonou. Le reste n’est que de simple formalité, surtout lors de la dernière journée où ils ont enfoncé les Ecureuils qui avaient besoin d’un nul pour se qualifier. Le Mali termine les éliminatoires avec 16 points.

La star : Sambou Yatabaré

Longtemps sous l’emprise de Seydou Keita, le Mali a désormais une nouvelle star, Sambou Yatabaré. Fils d’un ouvrier d’origine malienne et d’une mère technicienne de surface d’origine sénégalaise, le natif de Beauvais est doté d’un gabarit impressionnant (1,93 m pour 82 kg). Sambou Yatabaré dispute actuellement la Bundesliga sous les couleurs de Werder Breme après avoir évolué dans les clubs français notamment SM Caen, AS Monaco, SC, Bastia, EA Guingamp. Il avait fait un tour à l’Olympiacos Le Pirée et aussi au Standard de Liège en Belgique. Même s’il n’a pas encore éclaboussé l’attaque malienne ( 7 buts en 27 matchs), son apport lors de cette CAN sera déterminante pour le technicien français.

Joueur à suivre : Bakary SACKO

Retenu dans la liste par Alain Giresse, Bakary SACKO sera l’attraction au niveau des Aigles du Mali. Blessé et absent lors des éliminatoires de la CAN ainsi que les deux premières sorties du Mali en éliminatoires du Mondial Russie 2018, l’attaquant de Crystal Palace a fait de cette messe continentale sa compétition. Son retour devra être salutaire pour le public sportif qui connait déjà son amour pour sa patrie.

LA LISTE :

Soumaila DIAKITE Stade malien

Djigui DIARRA Stade malien

Oumar SISSOKO Orleans

Ousmane Coulibaly Panathinaikos

Hamari TRAORE Reims

Falaye SACKO Victoria Guimaraes

Molla WAGUE Udinese

Salif COULIBALY TP Mazembé

Mohamed Oumar KONATE RS berkane

Mahamadou N’DIAYE Troyes

Youssouf KONE Lille

Charles Blonda TRAORE Troyes

Yves BISSOUMA Lille

Mamoutou N’DIAYE RS Antwerp

Lassana COULIBALY Bastia

Yacouba SYLLA Montpellier

Samba SOW Kayerseryspor

Adama TRAORE AS Monaco

Sambou YATABARE Werder Breme

Souleymane DIARRA Ujpest

Moussa DOUMBIA Rostov

Moussa MAREGA Guimaraes

Kalifa COULIBALY La Gantoise

Moustapha YATABARE Kardemir Karabukspor

Adama TRAORE TP Mazembé

Bakary SACKO Crystal Palace

