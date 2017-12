L’équipe nationale de football est à Casablanca depuis le 1er janvier 2017. Le sélectionneur Alain Giresse et ses hommes préparent la CAN, Gabon 2017 au centre Wellness. La sélection nationale, qui affiche complet (Bakary Sako et Moussa Maréga sont venu en retard), travaille la condition physique. Les joueurs affinent également affiner la technique et la technique, les stratégies de jeu, la construction de jeu, la tenue du match et les actions standard. Samedi, la sélection nationale a livré une « opposition » de préparation contre le Burkina Faso à Marrakech (). Ce match de préparation permet de voir les joueurs dans le cadre d’un match et comment ils se comportent physiquement, techniquement et tactiquement.

Les Aigles poursuivront la préparation au Maroc jusqu’au vendredi 13 janvier date de départ pour Port-Gentil où est logé notre poule. Le Mali compose le groupe avec l’Egypte, le Ghana et l’Ouganda. «On a des gros adversaires. Il faudra que nous soyons performants. Le Ghana et l’Egypte font partie des grandes équipes africaines. Le Ghana est finaliste de la dernière CAN. Cinq demi-finales consécutives. C’est beaucoup de présence. Après un passage à vide, l’Egypte revient à la CAN. Elle a été trois fois de suite championne et sept au total et trois absences de suite. L’Egypte reste un grand pays de football. L’Ouganda fait partie de ces équipes qui se qualifient 40 ans après sa dernière participation », confie Alain Giresse. « Il faut qu’on soit une équipe capable de défendre ensemble et d’attaquer ensemble avec beaucoup de lucidité, de réalisme et d’efficacité », ajoute Giresse. L’objectif de l’équipe du Mali est de faire la meilleure performance possible.

Les objectifs sont toujours les mêmes pour un pays. Quand on s’occupe d’une équipe nationale, c’est partir avec l’idée de faire la meilleure performance possible. C’est de se dire qu’on part pour une CAN en se préparant pour être le plus performant possible. « Certains pays peuvent facilement penser à la victoire finale mais quand on est un pays comme le Mali, on ne peut pas dire à coup sûr qu’on va gagner la coupe, mais on doit se dire qu’on peut faire une grande performance. Donc, nous irons au Gabon avec cette idée de faire une bonne performance », déclare Alain Giresse.

Les Aigles début la compétition le 17 janvier contre l’Egypte avant d’affronter le Ghana (21 janvier) et l’Ouganda (le 25 janvier).

Ousmane CAMARA

