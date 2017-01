Le match nul contre l’Egypte (0-0), lors de la première journée de la phase de groupes, n’a pas découragé les supporters maliens. Contre le Ghana l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM) a encore mobilisé ses troupes qui ont émerveillé le public du stade omnisports Michel Essongué de Port-Gentil par leur comportement. Du début jusqu’à la fin du match, les supporters ont chanté et dansé à la gloire des Aigles. Même le but inscrit par Asamoah Gyan à la 21è minute n’a pas entamé le morale des Maliens. L’UNASAM du président Souleymane Diabaté est venue au Gabon avec une forte délégation qui compte 32 inconditionnels.

La délégation a débarqué à Port-Gentil avec tous ses instruments de musique. Dans son quartier général à Ntchengué, elle effectue chaque jour des séances de répétitions. Après la défaite contre le Ghana (1-0), c’étaient la tristesse et le découragement chez les supporters. «Nous sommes découragés. On ne s’attendait pas à ça. On se retrouve dans une situation difficile. Nous prions Dieu pour que le Ghana batte l’Egypte et qu’on gagne face à l’Ouganda. Sincèrement, on a moins de chance. Nous sommes tristes, mais c’est le sport. On doit continuer à travailler», confiera le président de l’UNASAM, Souleymane Diabaté.

«On n’est pas du tout dans nos assiettes. On ne s’attendait pas à une telle situation. Les gens n’ont pas dormi. On est triste», dira Moctar Niambélé «Chani Abacha». «Le Mali a un groupe jeune, l’élimination au premier tour peut jouer sur le moral des jeunes. C’est une première CAN pour beaucoup d’entre eux. On prie Dieu qu’ils ne se découragent pas. Ils peuvent se préparer pour les prochaines éditions», insistera le grand supporter des Aigles dont le célèbre casque a été saisi par la sécurité avant d’être rendu, suite à l’intervention du représentant de la CAF.

A l’image de Mahamadou Camara, un commerçant malien de Port-Gentil, les Maliens du Gabon ont été également très affectés par le revers subi face au Ghana. «Nous sommes découragés, avouera-t-il. Nous avons fait la fête avant et pendant le match. Je pensais que la fête allait se poursuivre après le match, mais avec cette défaite, tout le monde est découragé. Mais malgré tout, on ira à Oyem pour soutenir notre pays lors de la dernière journée des matches de poule». Le gérant d’un restaurant de la ville, le Guinéen Souleymane Diallo dira : «La ville est moche après la défaite du Mali. Les Maliens sont nombreux ici. Même les busness ne marchent plus».

Les supporters maliens de Port-Gentil ont été irréprochables pendant les deux matches livrés par les Aigles au stade omnisports Michel Essongué. Non seulement ils venaient toujours au stade vêtus du maillot de la sélection nationale, mais ils organisaient également des manifestations dans les quartiers avant et après chaque match. Ils ont ravi la vedette aux supporters des trois autres pays et émerveillé les populations locales par leur dévouement à la cause nationale.

Envoyés spéciaux

L. M. DIABY

A. SISSOKO

CAN 2017, LA GROSSE DESILLUSION DU GABON