Au fur et à mesure que les minutes s’écoulaient en seconde période, les Maliens baissaient de régime, et les Ougandais ne se faisaient pas prier pour en profiter.

Sur une pelouse détrempée et à certains endroits impraticable, à cause d’une énorme averse qui s’est abattue quelques minutes avant le début de la rencontre dans la capitale du Nord, le Mali a essayé de mettre à mal la défense ougandaise d’entrée de jeu.

Non seulement, l’Egypte a battu le Ghana (1-0) pour s’offrir la première place du groupe D, et un choc contre le Maroc en quarts à Port-Gentil, mais les “Aigles” ont trop pataugé dans les flaques du stade d’Oyem pour arracher au moins une victoire pour l’honneur.

Contre le Ghana, l’on s’attendait à la titularisation de Ives Bissouma qui avait comblé toutes les attentes en deuxième partie du match contre l’Egypte au point que l’on a regretté sa rentrée tardive dans le match. Il fut d’ailleurs le sauveur de toute une nation en réussissant l’unique but des Aigles et qui nous évitait l’humiliation qu’aurait été la défaite contre l’Ouganda.

Parlons de son choix qu’il a porté sur les vieux loups à cause de leur expérience. Si ces derniers, connus pour force de frappe ou leur vivacité notamment Sacko, Yattabaré et Maréga, ne parviennent pas à vaincre l’Egypte aujourd’hui à la recherche de ses marques, ni à malmener une équipe ghanéenne certes joueuse mais fébrile, pourquoi Giresse n’a pas eu le bon réflexe d’opérer les changements louables ?

Aucune victoire, une défaite contre le Ghana, les joueurs maliens, n’ont pu faire mieux que deux matchs nuls contre l’Egypte (0-0) et l’Ouganda (1-1) dans le groupe D de la CAN Gabon 2017. Alain Giresse a brillé par son incapacité à traduire au mieux les performances des joueurs capables d’établir la suprématie des nôtres sur le terrain. Il est resté collé à ses choix mal à propos dans les deux premiers matches qui ont fini d’anéantir les chances d’une équipe qui pouvait faire mieux.

