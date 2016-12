Welcome! Log into your account

« Depuis le jour de notre qualification on a commencé à songer à la préparation de l’équipe. Sur proposition du sélectionneur Alain Giresse, cette préparation se fera au Maroc plus précisément à Wellness Center de Casablanca. Le coût de la préparation est de 44 millions F CFA pour un séjour du 1er au 12 janvier 2017. La fédération a déjà réglé la facture avec les 50 millions offerts par l’UEOMA à ses pays membres qualifiés pour la CAN. Le souhait de l’UEMOA étant que le trophée reste dans l’espace UEMOA (ndlr, la Côte d’Ivoire est détentrice de la Coupe). Ce qui est également notre souhait avec l’espoir que c’est le Mali qui l’emportera », a laissé entendre le président de la femafoot Boubacar Baba Diarra.

