Welcome! Log into your account

“On a eu des difficultés à concrétiser nos occasions. C’est lourd comme difficulté. Cela pénalise. C’est malheureusement à cet endroit que nous avons pêché dans l’ensemble de la compétition. On voit bien qu’on a encore des paliers à franchir pour passer à un niveau de phase finale de Can. Nous n’avons pas encore l’homogénéité suffisante pour le plus haut niveau”, a reconnu le technicien français à la fin de la rencontre au micro de nos confrères de Caf Online.

You are going to send email to