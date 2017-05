Le sélectionneur national, Alain Giresse, dévoilera ce mardi 23 mai 2017 la liste des joueurs retenus pour le match contre le Gabon. La rencontre est prévue, le samedi 10 juin 2017, au stade du 26 Mars. C’est au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Pour la circonstance, la sélection sera complètement rajeunie avec des nouveaux cadres qui intégreront le groupe. Selon nos informations, l’attaquant de Troyes, Adama Niané, figure par exemple sur la liste. L’ancien joueur de Yeelen Olympique a récemment remporté le titre de meilleur buteur de la saison en Domino’s Ligue 2 avec 23 buts au total.

Âgé de 23 ans, notre compatriote n’avait jusque-là disputé qu’un seul match en deuxième division française. C’était avec le FC Nantes lors de la saison 2012-2013. Cette année il aura grandement contribué à la belle saison troyenne, avec 23 buts inscrits, soit 39% des buts de ce club. Plus efficace au stade de l’Aube, où il a trouvé la faille toutes les 92 minutes cette saison, Adama Niane est apparu en tête du classement des buteurs de Domino’s Ligue 2 après la 15e journée. Car, s’il a attendu jusqu’à la 8è journée pour ouvrir son compteur personnel avec un doublé, le Troyen a été le plus constant avec 11 buts à mi-saison, puis 12 autres sur la phase retour. Au total, Adama Niane a inscrit 7 doublés cette saison, dont deux face au Red Star FC (15e et 33e journées).

Selon toujours les mêmes sources, Adama Traoré du TP Mazembé (première division en RD Congo) et Souleymane Diarra d’Ujpest (première division hongroise) devraient également figurer sur la liste. Les deux joueurs étaient des réservistes pendant la CAN 2017 du Gabon. En revanche, de nombreux cadres de l’équipe seront absents pour diverses raisons. Les attaquants Cheick Tidiane Diabaté, Abdoulaye Diaby et le defenseur, Mola Wagué sont blessés, tandis que les frères Yatabaré et Bakary Sacko n’ont pas de temps de jeu dans leurs clubs. Sambou Yatabaré a été écarté du groupe professionnel de Werder Breme pour avoir signifié aux dirigeants du club qu’il allait participé à la CAN 2017.

Par contre, le capitaine Yacouba Sylla, le gardien Oumar Sissoko, les défenseurs Salif Coulibaly, Mohamed Oumar Konaté, Ousmane Coulibaly, Hamary Traoré, ainsi que les milieux de terrain Lassana Coulibaly, Mamoutou N’Diaye, devraient être présents.

Ahmed Tongo Doumbia et le jeune Diadié Samassekou devraient aussi signer leur retour. L’ancien joueurs du Réal de Bamako a été récemment sacré champion d’Autriche avec Red Bull Salzburg. Selon nos confidences, trois joueurs ont décliné la sélection dont Moussa Maréga et Cheick Keïta. «Longtemps frustré par les protagonistes du football malien, le jeune latéral gauche de Birmingham a ouvertement refusé sa sélection alors que le sélectionneur français Alain Giresse l’avait convoqué pour la première journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2019 contre le Gabon», a révélé sur facebook un proche du joueur. « Le joueur de 21 ans vient donc de prendre de contre-pied les autorités du football malien et a opté pour des vacances avec sa famille, avant le début du prochain exercice avec son club», a-t-il poursuivi.

Les Aigles seront en regroupement au Maroc à partir du 28 mai et feront une semaine de préparation au centre wellness à Casablanca avant de revenir peaufiner le reste à Mali.

O. CAMARA