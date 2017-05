Le sélectionneur national du Mali, Alain Giresse, a publié le mardi 23 mai 2017 la liste des 22 Aigles) devant affronter les Panthères du Gabon le samedi 10 juin 2017 pour le compte de la 1re journée des éliminatoires de la Can “Cameroun-2019”.

Cette liste (voir encadré) est composée de jeunes joueurs. Alain Giresse a expliqué ce rajeunissement de l’équipe par la défection de ténors pour cause de blessures et la décision de recul par rapport à l’équipe nationale prise par d’autres.

“Des joueurs ont pris du recul avec l’équipe nationale. C’est pourquoi, l’équipe est rajeunie et devra se régénérer. […] Les jeunes ont été réclamés en équipe nationale. Cela est encourageant. Mais, il faudrait que ces jeunes montrent des capacités. Ils ont été sélectionnés parce qu’il n’y a plus de joueurs chevronnés. Je n’ai rien contre les jeunes joueurs. Mais avec eux, il faut de la patience, il faut être prudent parce qu’ils n’ont pas encore atteint le haut niveau. Sinon, l’entraîneur peut travailleur avec tout type de joueur”, a-t-il averti. Et de s’inquiéter de la préparation de l’équipe, “compliquée” et “difficile” à cause du contexte actuel du football. Il faisait allusion à la crise qu’a traversée le football. Celle-ci, faut-il le souligner, a affecté et bouleversé psychologiquement des joueurs qui en étaient à s’interroger sur leur avenir.

“Les conditions de préparation ne sont pas normales. J’espère que le stade du 26-Mars sera mis dans un bon état pour nous permettre de mieux aborder le match”, a déclaré M. Giresse.

Liste des 22 Aigles convoqués

Oumar Sissoko (Orléans), Aly Yirango (Saint Brieuc), Germain Berthé (Horoya AC), Ousmane Coulibaly (Panathinaïkos), Hamari Traoré (Reims), Salif Coulibaly (TP Mazembe), Mohamed Oumar Konaté (RS Berkane), Mahamadou Ndiaye (Troyes), Boubacar Kiki Kouyaté (SC Lisbonne), Bakaye Dibassy (Amiens SC), Diadié Samassékou (Salzbourg RB), Mamoutou Ndiaye (RS Antwerp), Yacouba Sylla (Montpellier), Tongo Ahmed Doumbia (Toulouse FC), Adama Traoré (Rio Ave), Adama Traoré (TP Mazembe), Yves Bissouma (Lille), Moussa Doumbia (Arsenal Tula), Kalifa Coulibaly (La Gantoise), Cheick Fantamady Diarra (Tours), Adama Niane (Troyes), Lassana Coulibaly (Bastia).

Siaka Doumbia