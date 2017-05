Attendus en finale de la CAN des cadets Total Gabon 2017, les poulains de Jonas Komla le sont depuis le mercredi dernier. Les Aiglonnets du Mali qui se sont qualifiés à la suite de la séance des tirs au but face au Syli national de Guinée affronteront ce dimanche en finale, leurs homologues du Ghana qui, à leur tour, ont également éliminé aux tirs au but, le Mena cadet du Niger.

Après leurs succès respectifs par 2 tirs au but à 0 et 6 tirs au but à 5 face à leurs homologues du Syli national de Guinée et du Mena, les Cadets maliens et Ghanéens s’affronteront ce dimanche pour la finale de la 12ème édition de la CAN de leur catégorie. Les Cadets maliens qui se sont qualifiés à la suite de la fatidique séance des tirs au but en réussissant 2 tirs au but à 0 doivent remercier leur portier Youssouf Koita, auteur de trois arrêts successifs.

Le portier Youssouf Koita qui a été désigné meilleur joueur du tournoi comme l’ont été ses partenaires Lassana N’Diaye et Salam Ag Jidoud, croiseront ce dimanche en finale les Blacks-Satellites du Ghana. Comme leurs adversaires maliens, les Cadets ghanéens ont également écarté de leur chemin, les jeunes Nigériens en réussissant à marquer 6 tirs au but à 5.

Les deux premiers du groupe disputeront ainsi la 12ème édition de la finale de la CAN des cadets Total Gabon 2017 prévue ce dimanche aux environs de 17 h 30 GMT. Auparavant, les deux deuxièmes du groupe se disputeront la petite finale aux environs de 14 h 30 GMT.

Les quatre équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour la coupe du monde des cadets prévue en octobre prochain en Inde.

Le peuple malien tout entier doit s’unir à l’image de l’exemple donné à la veille du match ayant opposé les Aiglonnets du Mali aux Palankas Negras d’Angola , où le ministre des Sports Housseini Amion Guindo assis entre le président de la Fédération Malienne de Football Boubacar Baba Diarra et l’Ambassadeur du Mali au Gabon, remerciait au nom du président de la République Ibrahim Boubacar Keita et du Premier ministre, les joueurs, leur encadrement et la Fédération Malienne de Football.

« Merci à vous monsieur le président de la Fédération Malienne de Football, merci à toute votre équipe, merci à l’encadrement, merci à tout le monde et merci à tous ceux qui, depuis des années travaillent pour que le Mali soit parmi les plus craints » : tel était le message lancé par le chef du département des Sports lors de sa visite à la délégation malienne à Libreville à la veille du match Mali-Angola remporté, on se rappelle, par 5 buts à 1 en faveur des cadets maliens. C’est cet exemple que le peuple malien doit suivre à la veille de cette finale Mali-Ghana pour permettre à Youssouf Koita et à ses partenaires de conserver leur titre de champions d’Afrique.

 Almihidi TouréÂ