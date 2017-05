Au lendemain de leur succès en finale de la CAN des cadets Total Gabon 2017 d’un but à zéro sur les Blacks-Satellites du Ghana, les cadets maliens ont été accueillis hier avec tous les honneurs par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, le ministre des Sports HousseiniAmionGuindo et plusieurs membres du gouvernement.

Comme en 2015 à Niamey au Niger, les cadets maliens ont remporté le dimanche dernier la 12ème édition de la CAN  des cadets Total Gabon 2017 en battant en finale leurs homologues ghanéens. Dans un Stade de l’Amitié de Libreville acquis à leur cause, Youssouf Koita, Ibrahim Kané et leurs partenaires n’ont laissé aucune chance aux Blacks-Satellites du Ghana battus par le minimum d’un but à zéro. L’unique but marqué à la 22ème minute sur penalty en deux temps par Mamadou Samaké a suffi aux poulains de Jonas Komla, de demeurer sur le toit de l’Afrique comme l’ont été leurs aînés à la CAN des cadets Niamey 2015 où ils avaient battu en finale l’Afrique du Sud sur le score de 2 buts à 0.

En remportantdeux fois consécutive la CAN de leur catégorie, les cadets maliens ont fait mieux et sont rentrés dans le cercle restreint des pays qui ont remporté le trophée à deux reprises comme le Ghana, le Nigéria et la Gambie.

Les Aiglonnets et leur encadrement doivent à présent se tourner pour la coupe du monde des cadets qui se jouera au mois d’octobre prochain en Inde. Outre le Mali champion d’Afrique, le Ghana finaliste malheureux, la Guinée Conakry, troisième et le Niger, quatrième représenteront valablement le continent africain.

Almihidi Touré