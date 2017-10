Pour ce match capital face à l’Egypte, le coach des Aigles avait décidé de remanier l’équipe-type et d’apporter du sang neuf. Diallo dans les buts, Mariko en défense et Koné au milieu remplaçaient respectivement Kemenani, Traoré et Seydou titulaires la veille.

Déterminés et combatifs dès l’entame, les joueurs maliens prenaient rapidement l’ascendant grâce à un magnifique but en talonnade de Koné. En confiance, ils inscrivaient trois nouveaux buts avant la mi-temps pour mener 4-1, les Pharaons ayant transformé un penalty. Dénué de suspense, le second acte fut à nouveau spectaculaire avec trois buts supplémentaires des Aigles qui en profitaient pour faire tourner leur effectif avant la finale.

D’ores et déjà qualifiés pour le Mondial 2018 qui se tiendra à Madrid du 5 au 18 juin, ils tenteront dimanche (4:00 pm GMT) de prendre l’ascendant sur un adversaire qu’ils n’ont encore jamais vaincu.

Composition: Salime Diallo (G) – Moussa Mariko – Mamadou Koné – Mamadou Thiam (C) – Seydou Sow

Guide: Madani Berthé

Coach Adama Doumbia

