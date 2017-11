Absent aux CAN féminines 2012 et 2014, le Mali a retrouvé la compétition à l’occasion de l’édition 2016 qui a débuté depuis le 19 novembre au Cameroun. Les Aigles Dames avaient la conviction d’accéder aux demi-finales. Malheureusement pour les nôtres. Après cinq tentatives infructueuses, le Mali s’arrête encore en phase de poules de la CAN féminine. Contraintes de s’imposer dans leur “finale” face au Ghana samedi 26 novembre 2016 lors de la dernière journée du groupe B, les Aigles Dames ont déchanté en s’inclinant 3-1. Pourtant dominatrices pendant toute la première période, les protégées d’Oumar Guindo ont fait preuve d’un incroyable manque de réalisme, à l’image de l’énorme raté de Sebe Coulibaly à bout portant. Les Black Queens n’en demandaient pas tant pour prendre l’avantage contre le cours du jeu sur un coup-franc de Lynda Eshun (43è). Revigorées par ce but, les Ghanéennes sont revenues avec de meilleures intentions après la pause et Samira Suleman a doublé le score en contre (68è), avant de récolter un penalty transformé par Elizabeth Addo (78è). Pour l’honneur, Binta Diarra réduira le score sur coup-franc (86è). Le Ghana termine donc 2è de la poule avec quatre points d’avance sur le Mali, 3è.

Le sélectionneur des Aigles Dames, Oumar Guindo « Koplan » impute cette élimination à l’inexpérience de ses joueuses et au manque de préparation de l’équipe. «Je félicite le Ghana pour sa victoire. Contre le Nigeria, nous avions été médiocres. Le Nigeria et le Ghana sont deux grandes nations de football ; nous avons péché par inexpérience et par manque de préparation. Nous tirerons les leçons de cette aventure et verrons comment désormais aborder ce type de compétition. Notre objectif était de passer le premier tour. Nous n’y sommes pas parvenues. De retour au Mali, nous tirerons les leçons qui s’imposent pour mettre sur pied une équipe compétitive capable d’affronter les grandes équipes. Je le répète encore, nous avons souffert de notre inexpérience », a déclaré Oumar Guindo.

Quasiment assuré de sa place dans le dernier carré le Nigeria a lui aussi validé son billet en étrillant le Kenya 4-0 pour terminer en tête du groupe B. Ouvrant le score dès la 3è minute grâce à Irene Awuor, les tenantes du titre ont rapidement doublé la marque sur une tête d’Ugo Njoku (7è). L’inévitable Asisat Oshoala a ensuite inscrit son 6è but du tournoi (53è) puis Akinyi a parachevé cette démonstration (88è). Pour sa première participation à la compétition, le Kenya, qui n’a pas cadré un tir, termine donc bon dernier de sa poule avec un zéro pointé.

A l’issue de la phase de groupes, le programme des demi-finales de la CAN féminine 2016 est désormais connu. Pays-hôte et auteur d’un parcours sans faute en phase de poules, le Cameroun tentera de prendre le meilleur sur le Ghana, qui l’avait battu 1-0 en phase de groupes lors de la précédente édition. Dans l’autre affiche, le Nigeria, grand favori, retrouvera comme en 2014 l’Afrique du Sud qu’il avait écartée 2-1 au même stade de la compétition.

Le progamme des demi-finales

Mardi 29 novembre 2016

15h: Cameroun-Ghana

18h : Nigeria-Afrique du Sud

