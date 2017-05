Avec un Mohamed Camara clairvoyant, Salam impérial, Sémé Camara virevoltant et Hadji Dramé percutant à l’attaque alors que Abdoulaye Diaby et ses autres camarades assurent bien les arrières, l’Angola a vite bouffé du noir face à une formation survoltée du Mali dans l’ensemble de son effectif.

En effet, en moins de 15 minutes de jeu le Mali a scoré à deux reprises respectivement par Sémé Camara et Hadji Dramé. Il n’y avait presque plus que l’équipe du Mali sur le Terrain, mais où Sémé Camara manquait d’efficacité après son but. Alors l’entraineur intervient à point nommé et Sémé cède sa place à la 36ème minute à Lassana N’Diaye qui alourdit le score dès sa première touche de balle à la 37ème minute. Le Mali mène 3 buts à 0. Suffisant pour aller aux oranges la tête haute.

A la reprise Johnas l’entraineur des Aiglonnets, en prévision des ¼ de finales, fait sortir le capitaine Mohamed Camara qui a écopé d’un carton jaune. Il est remplacé par Sékou Doucouré. Le Mali tient bon mais ne se ballade plus à l’entame du jeu comme à la première période. L’Angola a fait rentrer trois joueurs frais.et se montre de plus en plus menaçant. Le match devient plus intéressant à suivre. Le Mali se heurte à une équipe plus déterminée, la preuve, il a fallut reprendre trois fois le ballon contré par les Angolais, principalement le gardien, avant de marquer le quatrième but. Un doublet de Lassana N’Diaye. Et aussitôt, Dramé réplique avec lui aussi avec son doublet. Le Mali mène 5 – 0. Salam écope d’un carton jaune et l’entraineur procède à son remplacement par Dabo. Il ne reste plus qu’une vingtaine de minutes à jouer. Mais Lassana N’Diaye n’avait pas dit son dernier mot. Il se débarrasse de toute la défense angolaise et effectue une passe lumineuse à Kané qui n’avait plus glisser le ballon au fond des filets. Et ce fut au tour de l’Angola de dire son mot en sauvant l’honneur. C’est finalement sur le score de 6 buts à 0 que les Aiglonnets ont atomisé les Angolais. Du coup, les nôtres ont vaillamment assuré leur qualification pour les 1/4 de finales où ils joueront contre la Guinée (2ème de son groupe) mercredi prochain alors que le Niger va découdre avec le Ghana. Le Niger a battu la Tanzanie 1 – 0 dans l’autre match de notre poule.

Soulignons que les Aiglonnets obtiennent du coup leur qualification pour la coupe du monde de la catégorie qui se déroulera en Inde. Aussi, c’es le remplaçant malien Lassana N’Diaye qui a été élu joueur du match.

Bravo et bonne chance aux Aiglonnets pour la suite de la compétition.

Mamadou DABO