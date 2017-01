En concédant le nul 1-1 contre l’Ouganda et la victoire (1-0) des Pharaons sur les Blacks Stars, les Aigles du Mali ont été éliminés de la Can 2017. Ils rentrent au pays avec deux matches nuls (0-0 avec l’Egypte ; 1-1 avec l’Ouganda) et une défaite 0-1 contre le Ghana. Un parcours qui est très au-dessous des attentes des Maliens.

La qualification des Aigles du Mali aux ¼ de finales dépendait de leur victoire sur les Ougandais tout en espérant sur une défaite des Egyptiens. Cette possibilité n’a pas pu être réalisée car les Aigles se sont inclinés (0-1) devant les Ougandais et les Pharaons ont battu les Ghanéens 1 but à 0. Ce résultat élimine les Aigles de la Can Gabon 2017.

Durant le match contre les Ougandais, Giresse a aligné une équipe que les Maliens attendaient depuis le démarrage de la Can. Sous la pression, il a fait jouer les jeunes Yves Bissouma, Moussa Doumbia en plus de Moussa Marega. Avec son système 4-3-3, cette attaque a donné du fil à tordre aux défenseurs ougandais. Les 5 premières minutes se sont jouées dans le camp malien. La réaction malienne interviendra à la 7e mn avec un coup franc bien tiré par Moussa Marega qui passe à côté. L’impraticabilité du terrain (inondé comme dans une rizière) ne facilite pas les choses aux attaquants maliens. Malgré tout, les trois attaquants multiplient les menaces avec des échappées ougandaises. A la 25e mn, une frappe de Yacouba Sylla survole la cage ougandaise. Servi par Bissouma, Yacouba Sylla arme sa frappe qui survole la cage adverse. La riposte ougandaise ne tarde pas. Leur pénétration dans le camp malien est dévié en corner qui sera repoussé. Par la suite, les Ougandais s’installent chez les Aigles pour bénéficier d’un coup franc et d’un corner infructueux. A la 36e, Moussa Doumbia est bousculé dans la surface de réparation ougandaise. Mais l’arbitre laissera continuer le jeu. Malgré les multiples menaces maliennes, le score restera vierge jusqu’à la pause.

A la reprise, Moussa Marega bute sur le gardien (52e). Deux minutes plus tard, Kalifa Coulibaly (monté à la place de Lassana Coulibaly) requinque l’attaque malienne qui dilapide des occasions de but. A la 69e, un but ougandais est refusé pour hors-jeu. Une minute plus tard, les Ougandais reviennent dans le camp malien. Et Miya trompe Oumar Sissoko avec une puissante frappe. La réplique malienne est réussie par Yves Bissouma sur un coup franc bien tiré. Avec cette parité d’un but partout, Alain Giresse remplace Moussa Marega par son bourreau de Moustapha Yabataré qui joue à “l’attaquant de rupture “ en dilapidant des occasions de but. A la 81e, une tête de Kalifa Coulibaly survole la cage ougandaise. Huit minutes plus tard, Moustapha Yatabaré rate une reprise de Kalifa Coulibaly. Bien que dominateurs, les Aigles ne parviennent pas à faire la différence. Score final: 1-1. Un score qui écourte la participation des Aigles.

Les résultats du Groupe D : Ghana-Ouganda : 2-0 ; Mali-Egypte : 0-0 ; Ghana-Mali : 1-0 ; Egypte-Ouganda : 1-0 ; Egypte-Ghana : 1-0 ; Ouganda-Mali : 1-1.

Siaka Doumbia depuis Gabon

Giresse otage de Moustapha Yatabaré

Selon des sources proches de la Fédération malienne de football, après le match Mali-Egypte (0-0), Giresse se serait entretenu plus de 30 minutes avec Moustapha Yatabaré qui l’aurait bien savonné pour ne l’avoir pas fait jouer. Au cours de cet entretien, Moustapha Yatabaré aurait fait des reproches à Giresse en vidant son venin sur lui. Selon notre source, il aurait même menacé Giresse qui a accédé à sa demande. C’est ce qui justifie son alignement contre les Ghanéens. Et malheureusement, il n’a été que l’ombre de lui-même. Il sera remplacé par Moussa Doumbia (63e).

Giresse après la défaite contre le Ghana : “L’efficacité nous a fait défaut”

Accusé à la conférence de presse d’être responsable de cette défaite des Aigles et pour n’avoir pas fait jouer d’emblée les jeunes, Giresse se défendra que tout entraîneur a sa part de responsabilité dans la défaite de son équipe. ” J’assume le contenu des deux mi-temps. Faire jouer d’emblée les jeunes était un risque. L’efficacité nous a fait défaut. Sinon, nous travaillons les séances de tirs au but à l’entraînement. Et il y a une différence entre marquer un but à l’entraînement et marquer un but dans les compétitions. Et les deux jeux n’ont pas la même émotion. Les joueurs sont déçus, mais pas abattus. La qualification des Aigles dépend du match Egypte-Ouganda”, a-t-il dit. Ce match, rappelons-le, a été remporté par l’Egypte 1-0.

Les spéculateurs privent les Aigles de supporteurs

La rencontre Ghana-Mali du samedi 21 janvier 2017 s’est jouée dans le stade à moitié rempli à cause de la cherté des tickets qui ne se vendaient qu’au marché noir. Les tickets avaient disparus des points officiels de vente parce que les spéculateurs (surtout des Maliens) avaient acheté des billets pour les revendre plus chers aux supporters. Cette surenchère a été découverte et dénoncée. Et la solution trouvée: refus d’acheter les billets. Ce qui a eu pour conséquence de sevrer les Aigles de leurs supporteurs qui avaient pourtant fait le déplacement au stade lors de la première sortie de l’équipe contre les Pharaons d’Egypte. Les billets de 500 Fcfa étaient vendus entre 2500 et 3 000 Fcfa. Pour cette cherté des billets, beaucoup de Maliens de Port Gentil ont préféré regarder le match à la télé.

Siaka Doumbia, envoyé spécial

Un premier tour entre surprises et déceptions

La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2017 de football s’est achevée ce 25 janvier sur la qualification de l’Egypte pour les quarts de finale (28 et 29 janvier). Ce premier tour a été particulièrement décevant pour le Gabon, pays hôte de la CAN 2017, le tenant du titre ivoirien et l’Algérie, annoncée comme l’une des grandes favorites de ce tournoi.

Le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations 2017 ne restera pas un bon souvenir pour le Gabon. Même si la manière dont il organise ce tournoi donne satisfaction, le pays-hôte a vécu un début de compétition décevant.

La faute, notamment, à des stades loin d’être pleins (surtout à Franceville et à Oyem) et à des pelouses pas toujours dignes d’un grand tournoi de football… Ceci explique peut-être que les matches aient été moins attrayants et surtout moins intenses qu’il y a deux ans, en Guinée équatoriale.

Avec 50 réalisations, il y a pourtant eu plus de buts inscrits qu’après le premier tour de la CAN 2015 (45 buts) et que celui de la CAN 2013 (49 buts).

Le Gabon éjecté de sa propre CAN 2017

Si satisfactions il y a à avoir au sujet de ce premier tour, elles concernent plutôt les surprises qui l’ont émaillé.

A commencer par l’élimination de l’équipe du Gabon (dans la poule A), éjectée de sa CAN 2017 après trois matches nuls. Une sélection-hôte n’avait en effet plus été éliminée dès la phase de groupes depuis la contre-performance de la Tunisie, en 1994.

Un tenant du titre et un

favori au tapis

La ” sortie de route ” prématurée d’un champion d’Afrique est davantage monnaie courante. C’est ainsi ce qui est arrivé à la Côte d’Ivoire, vainqueur de la CAN 2015. Cette élimination des ” Eléphants “ est un mini-séisme dans le monde du foot africain. Les Ivoiriens restaient en effet sur six participations consécutives aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations.

La débandade de l’équipe d’Algérie, dans le groupe B, est, elle, un choc pour les supporters algériens, avant tout. Ceux-ci voyaient leurs protégés comme les grands favoris de cette CAN 2017, les ” Fennecs “ ayant affiché beaucoup de promesses lors de la Coupe du monde 2014.

Le Sénégal et la RDC assurent le spectacle

L’Algérie est donc la seule des quatre équipes d’Afrique du Nord en lice à ne pas avoir franchi le cap, la Tunisie (groupe B), le Maroc (groupe C) et l’Egypte (groupe D) ayant atteint le deuxième tour de cette CAN 2017.

Avec six buts marqués, les Tunisiens ont la meilleure attaque de ce début de tournoi, à égalité avec les Sénégalais et les Congolais. Des ” Lions de la Téranga ” et, dans une moindre mesure, des ” Léopards ” de RDC qui ont proposé le football le plus agréable de ce premier tour de la CAN 2017.

Siaka DOUMBA