Conformément à ses engagements dans le cadre du contrat de sponsoring, la Société Orange-Mali vient de remettre un chèque de 100 millions de Fcfa à la Fédération malienne de football en guise de prime de qualification des Aigles du Mali à la phase finale de la CAN Total Gabon 2017. Cette enveloppe financière permettra à la Femafoot d’accompagner la sélection nationale lors de ce grand rendez-vous du football africain.

Le sport en général et le football en particulier occupent une place très importante dans la politique de sponsoring du groupe Orange. C’est dans ce cadre qu’Orange-Mali, une entreprise citoyenne, a entrepris depuis quelques années avec la Fédération malienne de football des actions d’envergure pour le développement du football malien.

C’est en droite ligne de ce partenariat qu’Orange-Mali a offert, le 12 janvier dernier, 100 millions de Fcfa à la Fédération malienne de football à titre de prime de qualification des Aigles du Mali à la phase finale de la CAN Total 2017. C’est avec beaucoup de fierté et de joie que le directeur général adjoint de l’entreprise Orange-Mali, Lamine Seydou Traoré, a remis le chèque géant au 2ème vice-président de la Femafoot, Kassoum Coulibaly dit Yambox.

“La présente cérémonie constitue un moment crucial dans la grande marche de notre football. Orange-Mali en sa qualité de sponsor officiel des Aigles du Mali et conformément à ses engagements offre à la Fédération malienne de football la somme de 100 millions Fcfa en guise de prime de qualification des Aigles du Mali à la CAN 2017. Cette somme, je n’en doute pas, aidera les acteurs du football malien à atteindre les objectifs fixés et certainement à réaliser le rêve de tout un peuple: un premier sacre continental pour nos Aigles. C’est le lieu de saluer les performances enregistrées dans les différentes compétitions africaines par l’équipe nationale de football locale. Nous saisissons cette occasion solennelle pour inviter les Aigles à travailler, sans relâche, pour égaler, voire dépasser ces exploits” a précisé le directeur général adjoint d’Orange-Mali.

Il précisera ensuite: “Représenter sa nation à une telle compétition, exige de chaque membre de la délégation, un sens des responsabilités et un engagement patriotique sans faille. Au Gabon, les Aigles du Mali vont écrire, pour notre football, de nouvelles lettres de noblesse et porter ainsi notre pays sur les cimes du football africain. Ils en ont le talent, le potentiel et la carrure”.

L’occasion était également bonne pour le directeur général adjoint d’Orange-Mali d’adresser ses sincères remerciements au président de la Femafoot, Boubacar Baba Diarra, et tous les acteurs du football pour la confiance placée en Orange-Mali à travers ce contrat de sponsoring. “Aujourd’hui, Orange-Mali parie sur l’avenir du football malien car le pays regorge de talents et elle entend ainsi appuyer la Femafoot afin de poser les jalons d’un nouvel envol des Aigles du Mali” a-t-il conclu.

Le 2ème vice-président de la Femafoot, Kassoum Coulibaly dit Yambox était visiblement très heureux de recevoir ce chèque géant de la part d’Orange-Mali. “Nous sommes en droit d’affirmer et cela nous vient du fond du cœur, que la Fédération malienne de football fait partie des relations les plus utiles de Orange-Mali. Cette subvention de 100 millions Fcfa pour la qualification des Aigles à la phase finale de la CAN 2017, bien que contractuelle, en est une éclatante manifestation. A la Femafoot, nous sommes ambitieux. Ambitieux pour que notre football arrive au sommet de l’Afrique et pourquoi pas du monde. Nous ne saurions atteindre cet objectif sans les moyens appropriés pour façonner positivement nos représentants. Dans cette quête incessante, Orange-Mali, par sa continuelle présence à nos côtés, ravive nos esprits, renforce nos cœurs et nous soulage de nombreux soucis”. Parole de Kassoum Coulibaly dit Yambox.

“Encore une fois, merci Orange-Mali pour ce geste qui va directement dans le sens du développement du football malien. Merci et que la collaboration se renforce encore plus entre nous pour la satisfaction de nos désirs, le couronnement de tous nos efforts” a-t-il conclu.

A.B. HAÏDARA