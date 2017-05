Comme lors de la Coupe d’Afrique des nations de la même catégorie en 2015 à Niamey, l’équipe nationale du Mali vient de réaliser le même exploit en se qualifiant pour la deuxième fois de son histoire à la finale d’une phase finale de la coupe d’Afrique des nations U 17, en battant la Guinée Conakry au terme d’une séance de tirs au but (2-0). Le portier Youssouf Koïta a été désigné l’homme du match.

Après leur premier sacre en 2015 à Niamey au Niger face à l’Afrique du Sud 2-0, les Aiglonnets du Mali, champions en titre, tendent vers la conservation de leur titre car ils viennent d’obtenir leurs tickets qualificatifs pour la finale de cette 12ème édition de la Coupe d’Afrique des nations U17.

Ainsi, les poulains de Jonas Komla retrouveront en finale un autre pays anglophone comme en 2015, cette fois-ci, le Ghana qui avait obtenu très tôt son ticket pour la finale en battant le Niger, également au terme d’une autre séance de tirs au but (6-5).

Pourtant, les Aiglonnets avaient entamé cette rencontre avec beaucoup de difficulté dans l’organisation de leur système de jeu, que ce soit au niveau défensif ou offensif. Une défense qui avait du mal à tenir tête aux actions offensives des Guinéens et une attaque qui ne reçoit plus de ballon venant des milieux de terrain.

Après une première période difficile, le capitaine Mohamed Camara et ses co-équipiers ont pu organiser leur jeu à la deuxième période en créant plusieurs occasions de but sans en concrétiser une. Finalement, c’est sur ce score de 0-0 que l’arbitre de la rencontre siffle la fin. Et les deux équipes se sont départagées par une séance de tirs au but qi a tourné en faveur du Mali : 2-0.

Pour la finale prévue ce dimanche 28 mai, Mohamed Camara et ses coéquipiers feront face aux Ghanéens, une équipe bien en place techniquement et physiquement, qui a même gagné ces 3 matchs sur 4 lors de cette phase finale.

Ce qui est important dans ces résultats des Aiglonnets, c’est le fait d’obtenir le ticket pour la phase finale de la Coupe du monde de leur catégorie, qui aura lieu en Inde au mois d’octobre prochain.

Chapeau à l’encadrement technique

Après la levée la de sanction de la Fifa, suite à la remise en place du comité exécutif de la Fédération malienne de football, les membres de l’encadrement technique des Aiglonnets qui avaient seulement une dizaine de jours pour se préparer afin d’aller représenter les couleurs nationales, ont pu construire une équipe dynamique et performante pendant ces quelques jours de préparation.

Mahamadou TRAORE