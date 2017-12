Présidé par le président de la ligue de football du District de Bamako Kassoum Coulibaly dit Yambox, le sprint final pour la montée en championnat de première division saison 2016-2017 disputé le samedi 2 décembre au stade Mamadou Konaté a souri au Yeelen Olympique qui a battu 2-1,Africa Foot.

Privés du championnat national de ligue 1 orange, bloqué à la 22ème journée, les amoureux du ballon rond qui ont pris d’assaut les gradins du Stade Mamadou Konaté le samedi 2 décembre dernier, ont été gratifiés par la finale de la montée en 1ère division. Le sprint final pour désigner le représentant de la ligue de football du District de Bamako a en effet tenu toutes ses promesses entre Africa Foot et le Yeelen Olympique. Africa Foot qui était donné favori compte tenu de sa double victoire 3-1 et 3-2 sur son adversaire de la soirée Yeelen Olympique lors des matchs aller et retour du championnat de D2 n’a pas su combler les attentes de ses supporters. Alors qu’un simple match nul leur suffisait pour être champion du District, Africa Foot encaissa un superbe premier but qui a été marqué à la 18ème minute par Diadié Samadiaré. Sa balle percuta intérieurement la barre transversale avant d’atterrir derrière la ligne de but du portier adverse. L’attaquant du Yeelen Olympique revint à la charge à la 58ème minute pour inscrire le deuxième but sur penalty synonyme de son doublé. Africa Foot parvint à réduire le score suite à un penalty transformé à la 75ème minute par Abdoulaye Dabo. Le match gagna en intensité au fur et à mesure que l’on s’approchait de la fin de la rencontre. Les deux équipes qui se créèrent des occasions franches de but se séparèrent sur ce score de 2 buts à 1 en faveur du Yeelen Olympique sacré champion du District de Bamako pour le compte de la saison 2016-2017. Mieux, il représentera la ligue de football du District de Bamako au championnat de la montée en première division.

Almihidi Touré

