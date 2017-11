La salle de conférence du Palais des Sports Salamatou Maiga a servi de cadre, le mercredi 8 novembre à la tenue d’une conférence de presse de la commission d’organisation de la 4è édition du championnat d’Afrique de Vovinam Viet Vo Dao que le Mali abritera du 16 au 18 novembre prochain .Pour l’occasion, le président de la commission d’organisation Allaye Samassékou était accompagné par Oumar N’Doye précurseur de cette discipline au Mali.

C’est confirmé. Le Mali abritera du 16 au 18 novembre 2017 la 4è édition du championnat d’Afrique de Vovinam Vo Dao avec 12 pays participants. Les pays attendus sont : le Mali (pays organisateur), l’Algérie, le Sénégal, le Togo, le Maroc, le Madagascar, le Niger, la Cote d’Ivoire, la Mauritanie, la Guinée, le Burkina Faso et l’Égypte. D’ores et déjà cinq pays ont confirmé leur présence à ce rendez-vous : le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, la Cote d’Ivoire et le Niger, ainsi que la France comme pays invité.

Allaye Samassékou dira que, pour la bonne tenue de cette 4è édition, des sous- commissions ont été mises en place et prendront en charge respectivement, les volets secrétariat, technique, sécurité, transport, accueil, hébergement, santé. Pour ce qui concerne, l’équipe nationale, il a informé que celle-ci sera composée de 60 combattants, qui sont tous en internat depuis le samedi dernier. D’ après lui le Mali est prêt à relever le défi en raison de la jeunesse qui fait l’ossature de son groupe. Cela avec le concours de la presse.

Pour sa part, Me Oumar N’Doye, précurseur du Vovinam Vo Dao au Mali, dira que cette discipline qui n’est pas très connue au Mali et a été créée en 1938 par le grand Maitre Nguyen Loc. Elle a été introduite au Mali par lui-même il y a dix ans de cela, en 2007. Une discipline, selon lui, qui fait partie des arts martiaux les plus complets au monde par le fait qu’elle combine les techniques les plus variées : coups de poings, de pieds, de coudes, de genoux… Et bien d’autres comme les clefs, l’étranglement, la projection, la lutte, le corps à corps, le maniement d’armes blanches, le travail de l’énergie interne et externe, ainsi que les ciseaux volants qui sont la spécialité du Vovinam Vo Da, qui trouve sa voie dans l’harmonie du corps et de l’esprit, de l’attaque, de la défense, de la dureté et de la souplesse.

Pour l’édition de Bamako, il y aura une trentaine d’épreuves devant trois experts qui animeront un stage entre le dimanche 12 et mercredi 15 novembre avant la compétition.

A signaler que, lors de la 3è édition de ce championnat en 2015 au Maroc, le Mali a obtenu 11 médailles dont 3 en or, 2 en argent et 6 en bronze.

En guise d’appel, les conférenciers ont invité la presse nationale et le public sportif à se mobiliser pour supporter l’équipe nationale du Mali et ont remercié le ministre des Sports Housseini Amion Guindo pour son accompagnement et son engagement pour la tenue de cette 4ème édition au Mali.

Par Safiatou Coulibaly

