Pour le compte de la 1ère journée du championnat de 2ème Division de la ligue du District de Bamako disputée lundi et mardi derniers dans la poule B, l’Union Sportive Bougouba (USBO) a été sans pitié face à l’Association Sportive Aboubacar Coulibaly (ASAC) de Faladiè battue sur le score de 3 buts à 0. Auparavant, l’Espérance Football Club de Médine (EFCM) et la Jeanne d’Arc (JA) s’étaient neutralisées sur un score nul et vierge de zéro but partout.

Démarrée samedi et dimanche par les matchs de la première journée dans la poule A, la première journée du championnat de deuxième division de la ligue de Bamako s’est achevée lundi et mardi dernier par les matchs de la poule B. Après le match nul et vierge de zéro but partout entre Yeelen Olympique et l’AS Nadia et la défaite d’Africa Foot 1-2 face à l’Association des Jeunes Sportifs de Sikoroni (AJSS) du lundi 3 juillet, la première journée de ce championnat de deuxième division fut bouclée mardi 4 juillet par labelle victoire 3 buts à 0 de l’USBO sur une équipe inexpérimentée de l’ASAC (Association Sportive Aboubacar Coulibaly) de Faladiè. Les buts de l’USBO sont l’œuvre de GaoussouGuindoà la 34ème minute sur penalty, de Sékou S. Coulibaly à la 62ème minute et de Mahamadou Traoré à la 75ème minute.

Auparavant, l’EFCM (Espérance Football Club de Médine) et la Jeanne d’Arc (JA) s’étaient neutralisées sur un score nul et vierge de zéro but partout.

Après cette première journée du championnat de deuxième division où 16 buts ont été marqués, le public du Stade Mamadou Konaté a le regard tourné à présent vers la deuxième journée où les joueurs et les entraîneurs ont promis encore de mouiller le maillot pour le grand bonheur du public sportif.

Résultats et classement de la 1ère journée du championnat de D 2

Poule A : AS POLICE / CFCK : 1-3 ; BINGA FC / FC DJIGUIYA : 0-0 ; AS KANU / ASKO : 0-2 ; FC GAOUSSOU / FC ACI 2 000 : 2-2

Classement :1er ASKO : 3 points + 2 ; 2ème CFCK : 3 points + 2 ; 3ème FC GAOUSSOU : 1point ; 4ème FC ACI 2 000 : 1 point ; 5ème BINGA FC : 1 point ; 6ème FC DJIGUIYA : 1 point ; 7ème AS POLICE : 0 point et 8ème AS KANU : 0 point.

Poule B:YeelenOlympique / AS NADIA: 0-0; AFRICA FOOT / AJSS: 1-2; EFCM / JA 0-0; ASAC / USBO: 0-3

Classement : 1er USBO : 3 points + 3 ; 2ème AJSS : 3 points + 2 ; 3ème YEELEN OLYMPIQUE : 1 point ; 4ème AS NADIA : 1 point ; 5ème EFCM : 1 point ; 6ème JEANNE D’ARC : 1 point ; 7ème AFRICA FOOT : 0 point et 8ème ASAC : 0 point.

Almihidi Touré