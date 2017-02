Le championnat national ligue 1 Orange a débuté le vendredi 3 février dernier au Stade Omnisports Modibo Keita avec un match opposant le Centre Salif Keita (CSK) au Club Olympique de Bamako (C.O.B). Le match n’a pas pu être joué car les supporteurs avaient entouré le Stade, empêchant ainsi les deux équipes d’y accéder.

Mais le samedi, les rencontres programmées pour le weekend ont été disputées normalement a commencer par le match du champion en titre, le Stade Malien de Bamako contre l’AS Nianan de Koulikoro qui a vu la victoire du champion sur le score 2-0. En deuxième heure, Lafia Club de Bamako (LCBA) recevait l’US Bougouni au Stade Omnisport Modibo Keita. Le dimanche, en première heure au même Stade, le Djoliba AC recevait le CSD7. Les hommes du président M’Pa se sont imposés sur le score de 0-1. En deuxième heure, les 11 Créateurs de Niaréla affrontaient les Scorpions de l’AS Real de Bamako et les pensionnaires de Djicoroni ont gagné sur le score 0-2. Le même dimanche au Stade Mamadou Konaté, l’USFAS jouait contre l’ASOM et les militaires ont été battus par l’ASOM sur le score de 1-2. Il y’avait aussi le duel entre l’AS Black Star de Badalabougou et Sonni AC de Gao. Un duel qui vu la victoire des Black Stars sur un score large de 3-0. A Kita, l’USCK affrontait le Mamahira et c’est l’USCK qui a remporté le match sur ces installations par le score de 2-0. A Baraoueli (Ségou), l’AS Bakary-Djan de Baraoueli affrontait l’Association Sportive de Bamako (ASB) et l’AS Bakary-Djan menait sur le score de 2-0 quand l’entraineur ordonnait à ses joueurs de quitter le terrain.

Pour une première fois, cette année, le championnat national ligue 1 Orange a lieu avec (18) équipes en poule unique. La question que d’aucuns se posent c’est si le championnat national va se terminer à temps car avec 16 équipes, cela prenait souvent une année. Et quelles sont les mesures prises par la fédération pour que les 38 journées puissent être disputées en moins d’un an ?

Abba Sangaré