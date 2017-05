Elle les a exhortés à persévérer dans la culture de la performance dans le sport comme à l’école

Les U10 de l’ASB et du centre d’écoute communautaires de Sabalibougou, sacrés au Mundialito d’Espagne, ont été reçus pour la deuxième fois par la Première Dame, Keita Aminata Maïga. En plus de la marraine, la cérémonie d’hommage à ces brillants jeunes qui s’est déroulée dans la salle de conférence de l’Institut des hautes études en management (IHEM), a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, le président du Comité national d’organisation du Sommet Afrique-France (CNOSAF), Abdoullah Coulibaly, le président du Comité national olympique et sportif (CNOS), Habib Sissoko, et le chef de cabinet du ministre des Sports, Youssouf Singaré, représentant le ministre.

Ce fut l’occasion pour la Première Dame de rendre hommage à ses protégés et de les exhorter à persévérer dans la culture de la performance dans le sport comme à l’école. Elle a une fois de plus réitéré son engagement et son soutien aux cotés de ces jeunes issus de milieux peu favorisés. L’épouse du chef de l’Etat, a offert une vingtaine de bicyclettes et d’autres équipements sportifs et scolaires aux vainqueurs du dernier Mundialito.

Mais auparavant, plusieurs intervenants ont tour à tour rendu l’hommage mérité aux jeunes champions pour leur titre et remercié la première Dame pour son soutien multiforme plusieurs fois manifesté à l’endroit des enfants. «C’est la deuxième fois d’affilée que ces enfants remportent le trophée du Mundialito.

Pour Abdoulah Coulibaly, la première Dame accompagne les enfants du centre d’écoute communautaire de Sabalibougou depuis plus de deux décennies. « Ces enfants sont donc vos protégés. Vous avez toujours eu une relation singulière et affective avec eux. Ils ont fait honneur au Mali et méritent d’être soutenus et accompagnés » a indiqué le président du CNOSAF.

Dans la foulée, le représentant du ministre des Sports, s’adressant à Mme Keita Aminata Maïga a affirmé : «Vous n’avez pas attendu d’être Première dame pour mener des actions citoyennes». Il a lui aussi rendu hommage aux enfants pour leur brillante prestation au Mundialito tout en témoignant la reconnaissance du département de tutelle à Mme Keïta Aminata Maïga pour tout ce qu’elle fait pour le sport malien.

Daniel KOURIBA