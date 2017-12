La Zone II de l’ACNOA à travers le Comité National Olympique et Sportif du Mali a organisé un séminaire sous régional en l’intention des journalistes sportifs des pays membres. Il s’agit du Cap- Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone et le Mali. Cette formation s’est déroulée au Centre d’entrainement pour sportifs d’élites à Kabala hier et aujourd’hui. Sur les 30 journalistes retenus, la répartition a été la suivante: 2 journalistes par pays membres, ce qui fait 14 journalistes étrangers et le Mali, pays hôte a donné 16 journalistes. Sur les 16 journalistes maliens, l’AJSM a reçu 5 places. Et en toute RESPONSABILITE, j’ai désigné en tant que Président la délégation suivante:

1- Oumar Baba TRAORE

2- Siaka DOUMBIA

3- Maki NIANG

4- Drissa SANGARE

5- Soumana TOURE

Je tiens a apporté la présente CLARIFICATION pour dire aux uns et autres que personne n’est intervenu dans le choix de nos 5 représentants et je compte sur les uns et les autres pour comprendre qu’une AJSM affaiblie n’arrangera PERSONNE. L’idéal serait un débat courageux à l’intérieur de l’association et non sur les réseaux sociaux.

Je reste disponible pour donner d’amples informations a tous ceux qui ont soucis d’une presse sportive forte dans notre pays.

Bonne lecture et surtout bonne compréhension á tous.

Le Président de l’Association des Journalistes du Mali (AJSM)

Oumar Baba Traoré

