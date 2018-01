Annoncé depuis le 20 novembre dernier et conformément aux statuts de la FIFA et de la CAF, le Comité de Normalisation du football malien a été mis en place le mercredi 10 janvier dernier à l’Hôtel Radisson par les membres de la FIFA et de la CAF à savoir Veron Mosengo Omba, Directeur Afrique et Caraibes de la FIFA et de sa collègue Mme Segbe Prichett , Elhadji Wack Diop, Responsable du Bureau Régional de la FIFA de Dakar, Jacques Bernard Anouma, Médiateur FIFA-CAF. C’était en présence du secrétaire général de la FEMAFOOT Ségui Kanté. A l’issue du point de presse tenu par la délégation conjointe de la FIFA et de la CAF, cinq personnes ont été nommés membres dans ce comité de normalisation dont la présidente Mme Daou Fatoumata Guindo et le vice-président Me Mamadou Gaoussou Diarra.

Pour nommer les membres faisant partie du comité de normalisation du football malien, la tâche n’a pas été facile pour les membres de la délégation conjointe de la FIFA et de la CAF. Prévu pour 15 heures, ce n’est qu’aux environs de 18 h 30 que le point de presse de la délégation conjointe des membres de la FIFA et de la CAF dévoilant les noms des membres de ce comité de normalisation a pu se tenir.

« Pour constituer ce comité de normalisation par nature provisoire, nous avons interpelé les femmes et les hommes de ce beau pays dont les compétences et les profils nous ont apparus convenant à la situation », a expliqué Veron Mosengo Omba, Directeur Afrique et Caraibes de la FIFA qui a dévoilé les noms des membres du comité de normalisation avec à sa tête une présidente ayant pour nom Mme Daou Fatoumata Guindo, ancienne ministre, un vice-président à savoir Me Mamadou Gaoussou Diarra, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, puis ministre de la Construction Citoyenne. Les autres membres de ce comité de normalisation sont Mahamadou Samaké, ancien président du Stade Malien de Bamako, Issoufou Diallo et Losseny Bengaly.

Selon Veron Mosengo Omba, la décision de la FIFA d’ordonner la constitution d’un comité de normalisation n’a pas d’autre but que de permettre à la FEMAFOOT de se réorganiser conformément aux règles de la FIFA et applicables à la FEMAFOOT. Ce comité de normalisation selon le Directeur Afrique et Caraibes de la FIFA aura pour tâche, durant quatre mois, de gérer les affaires courantes, de revoir les statuts et le code électoral de la Fédération Malienne de Football, de convoquer les élections au sein des ligues régionales et de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de mener à bien dans les meilleurs délais, la FEMAFOOT à des élections conformément aux statuts de la FIFA. Au surplus, prévient-il, les membres du comité de normalisation seront soumis à un contrôle conduit par la FIFA. En outre, tous les membres du comité de normalisation sont désintéressés car selon le Directeur Afrique et Caraibes, ils ne sont pas autorisés à se porter candidats lors des prochaines élections.

Avec la mise en place de ce comité de normalisation par la FIFA, contrairement à celui mis en place en son temps par le ministre des Sports, l’on peut dire que la crise a pris fin. Car ce comité de normalisation a été mis en place par la FIFA qui a pris le temps de discuter avec le nouveau ministre des Sports Jean Claude Sidibé ainsi que les deux candidats à la présidence de la FEMAFOOT à savoir Mamoutou Touré dit Bavieux et Salaha Baby.

En attendant la feuille de route de la FIFA, il incombe que le monde sportif accompagne la présidente Daou Fatoumata Guindo et toute son équipe car comme l’a dit la présidente de ce comité de normalisation « nous comptons sur le soutien, l’accompagnement et le conseil de tous les Maliens, parce que notre objectif est de vraiment faire le développement du football malien et que cette crise, enfin nous puissions en sortir.»

Almihidi Touré

Commentaires via Facebook :