Bamako abritera, du 24 au 31 décembre 2017, la 1ère Edition des Jeux nationaux de la jeunesse du Mali des moins de 20 ans. Organisés par le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), les Jeux nationaux de la jeunesse du Mali ont pour objectif de détecter des jeunes talents afin de les accompagner aux Jeux internationaux comme les Jeux africains et les Jeux olympiques. Ces informations ont été données le lundi 27 novembre 2017 au cours d’une conférence de presse animée par le colonel major Bréhima Diabaté (président de la Commission d’organisation) qui était entouré de son staff composé de Souleymane Diarra (président de la Commission mobilisation), Papa Oumar Diop (président de la Commission communication), Alassane Mariko (président de la sous commission compétitions).

‘un budget prévisionnel de 70 millions Fcfa, la 1ère édition des Jeux nationaux de la jeunesse du Mali des moins de 20 ans, aux dires du colonel major Bréhima Diabaté, est placée sous le signe de la cohésion sociale, la réconciliation nationale et le brassage de la jeunesse malienne sur le terrain du sport, “pour que le côté sportif puisse laisser des signes indélébiles “, a-t-il prédit.

Les disciplines sportives prévues sont l’athlétisme, le basketball fille 3×3, le football féminin de salle, le karaté, le taekwondo, le handball, le volleyball. Selon le colonel Diabaté, le choix du football féminin est de briser la glace par rapport à cette discipline qui est en train de faire son chemin et de faire ainsi sa promotion. En d’autres termes : “Il s’agit de diffuser le virus du football féminin partout au Mali pour prouver aux parents que les filles aussi peuvent jouer au football”, ont affirmé le colonel Diabaté et Papa Oumar Diop.

Les 869 participants viendront des 10 régions et du district de Bamako. Les sites olympiques seront le Stade du 26 mars et l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs). La salle afro basket du stade du 26 mars servira de site d’hébergement pour les filles et l’Injs pour les garçons.

Les Jeux nationaux de la jeunesse du Mali étant à l’image des autres Jeux, les récompenses se composeront de médailles et d’attestations. “Il n’y aura pas de récompenses financières”, a précisé Alassane Mariko qui a ajouté que la commission des compétitions a travaillé avec les fédérations des différentes disciplines pour élaborer un règlement des jeux.

Pour ce qui est de la clôture des Jeux, Papa Oumar Diop a indiqué qu’il est prévu un Saint Sylvestre national pour que les jeunes participants aux Jeux puissent finir l’année en beauté. La commission d’organisation des Jeux est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que cette 1ère édition des Jeux, qui est une première expérience, puisse être une réussite en vue de sa pérennisation.

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :