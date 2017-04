Le samedi 8 avril 2017, la Maison des jeunes de Bamako, a servi de cadre à la tenue du conseil ordinaire de la Fédération Malienne de Cyclisme (FMC). C’était en présence du représentant du département des sports, Sidy Bekaye Sidibé, le représentant du Comité national Olympique et sportif du Mali (Cnosm), et les délégués des ligues cyclistes du Mali.

Aux termes des travaux, les délégués venus des cinq ligues du Mali, ont mis en place conformément aux textes de la fédération, un nouvel organe directeur. Il est composé d’une vingtaine de membres et dirigé par le président sortant, Amadou Togola, qui a eu la confiance des votants pour diriger la FMC pendant les quatre prochaines années (en obtenant 4 voix sur cinq voix). Il était opposé Mamoutou Togola, le coach des aigles cyclistes du Mali non moins ancien cycliste aussi (en obtenant qu’une seul voix). Fraichement élu par ses pairs, les premiers mots d’Amadou Togola sont allés à l’endroit des délégués qui viennent de lui renouveler leur confiance, avant de saluer son concurrent Mamoutou Togola. Du coup, il a placé son mandat sous le signe de la cohésion et de la paix au sein de la famille du cyclisme.

Pour conforter les ligues qui ont le souci du développement du cyclisme, le tout nouveau président, a déclaré que lui et son équipe mettront tout en œuvre pour soutenir les amateurs du cyclisme malien pour pouvoir réussir leur mission. «Le mandat passé a été un succès d’après plusieurs observateurs. Mais je suis convaincu que ce nouveau mandat sera également une réussite avec le soutien, la collaboration et l’accompagnement de tous à nos côtés, afin de propulser plus le cyclisme malien vers le sommet», a déclare Amadou Togola à ses camarades.

Ousmane Koné (1er vice président), Lassana Sylvestre Diarra (2em vice président), Ibrouhima Cissé (secrétaire général), Sidiki Togola (trésorier), Chacka Doumbia (chargé de communication), sont entres membres de l’équipe choc du président Togola.

