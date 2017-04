C’est en principe dans quelques jours que la Confédération africaine de football (CAF) va officialiser la disqualification de l’équipe nationale des cadets à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans dont la phase finale aura lieu, du 14 au 28 mai prochain, au Gabon. Déjà, la Fédération éthiopienne de football a été informée de préparer sa sélection nationale des cadets qui remplacera le Mali, en cas de disqualification. C’est dire que le ministre des Sports doit faire marche arrière pendant qu’il est temps, en annulant sa fameuse décision de dissolution de la Fémafoot pour que la Fifa lève aussi sa suspension. Sinon, ce sera une grande perte pour l’entraîneur Jonas Komla et ses poulains, qui ont toutes les chances de remporter cette année ce titre continental pour la deuxième fois. On se rappelle que les deux matches amicaux que les Aiglonnets du Mali devaient livrer face à la sélection du Japon, en mars dernier, ont été finalement annulés, à cause de la suspension par la Fifa. Sans compter la disqualification du Djoliba AC et des Onze Créateurs en compétition interclubs de la CAF, à cause de cette même suspension. Déjà trop de grabuges par la faute du ministre Poulo. Le Mali n’oubliera jamais son passage à la tête du ministère des Sports tant c’est chaotique.

A.B. HAÏDARA