Bientôt une plainte contre la Direction nationale des Sports

Le séjour de quelques semaines du Comité provisoire au siège de la Fédération malienne de football à l’ACI 2000 a laissé des traces incroyables. La surprise fut grande, le mardi matin, quand le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra et son équipe ont décidé d’occuper leurs bureaux. Beaucoup de matériels et d’équipements étaient disparus. Heureusement qu’un huissier de justice était là pour faire le constat. Selon nos informations, des ballons, des jeux de maillots, des documents officiels, des climatiseurs, des ordinateurs portables, des stocks de café et de sucre ont disparu. Même les cartons de savons et la batterie du bus qui étaient dans les locaux n’ont pas échappé à la furie dévastatrice des visiteurs particuliers. Le plus grave aussi, c’est que des licences des joueurs des différentes équipes de football ont disparu du bureau du secrétaire général. Ce fut un véritable acte de vandalisme. Face à cette situation, la Fédération malienne de football est prête aujourd’hui à porter plainte contre la Direction nationale des Sports et de l’Education physique devant le Tribunal Administratif pour atteinte aux biens publics car elle a fait accéder aux locaux de la Fémafoot sans prendre les dispositions nécessaires dont une décision de justice.

A.B. HAÏDARA