Hier jeudi 18 octobre, l’Ambassadeur de Russie, Alexey Donlian, était dans les locaux du Comité national olympique et sportif du Mali où il s’est entretenu avec le président du CNOSM, Habib Sissoko, entouré de son staff. Cette visite inédite se situe dans le cadre des échanges sur la coopération en matière de jeunesse et de sport entre le Mali et la Russie.

L’Ambassadeur russe et le président Sissoko ont fait le point de la coopération sportive entre les pays qui date de l’indépendance du Mali. Un des repères historiques de cette coopération est la construction par l’ex URSS en 1967 du Stade Omnisports de Bamako qui fête son Cinquantenaire cette année.

Les deux personnalités ont prôné la redynamisation et le renforcement de cette coopération.

Habib Sissoko et son hôte de marque ont aussi abordé divers sujets ayant trait au sport, notamment la mesure de dépossession de certains athlètes russes (accusés de dopage) de leurs médailles olympiques et l’interdiction du pays de participer aux Jeux olympiques. Alexey Donlian “regrette cette politisation du sport” et espère que “le bon sens prévaudra réhabiliter les athlètes et rétablir la Russie dans ses droits sportifs”.

Sekou Tamboura

Infos Sport