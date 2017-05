Il s’est imposé sur le score de 1/0 au FC Mifa lors de la finale jouée le dimanche dernier sur le terrain de Daba Toungara de la radio Djèkafo à Nafadji

La finale de la première édition de la coupe ADEMA de Nafadji s’est disputée le dimanche 7 mai dernier sur le terrain de notre confrère Daba Toungara de la radio Djèkafo à Nafadji. Elle s’est soldée par la victoire de FC Sjguida sur le FC Mifa par le score de 1 but à zero. Cette compétition a été organisée par Mohamed Diakité avec la collaboration du club de soutien de ADEMA de Nafadji. Elle était placée sous le haut parrainage du maire central du district, Adama Sangaré, non moins secrétaire adjoint du parti de l’abeille.

Les populations de Nafadji étaient sorties massivement pour assister à cette belle opposition entre deux équipes du quartier.

Cette compétition, faut-il le rappeler a donné son coup d’envoi le 3 mars dernier. C’est à 17 heures passé que l’arbitre central a donné le coup d’envoi de la finale. Ce sont les joueurs du FC Siguida, habillés en rouge jaune et bleu qui ont lancé les premières hostilités. Mieux regroupés et plus engagés, ils dominèrent leurs adversaires au point de s’installer dans la moitié de terrain du FC Mifa. Cette domination finit par payer à la 18 eme minutes, lorsque le no 7 du FC Siguida a été fauché aux abords du 18 mètres par un défenseur de Mifa. La victime de la faute, avec un partenaire décomposa le coup franc avant d’envoyer une puissante frappe déviée par la tête d’un défenseur de FCMifa. La balle alla se loger au fond des filets.

La mi-temps est intervenue sur cet avantage des bleus et jeune. A la deuxième mi-temps, le FC Mifa multiplia les tentatives pour revenir au score, mais c’était sans compter sur la ténacité du portier de FC Siguida, Kalifa Samaké. Ce dernier, dans une grande forme arrêta toutes les tentatives de ses adversaires. Le score resta inchangé au terme des deux fois trente minutes. C’est ainsi que le FC Siguida remporta le trophée de la coupe dédiée au maire centrale Adama Sangaré.

L’équipe vainqueur (FC Siguida a reçu son trophée des mains de l’adjoint à Adama, Mamadou Sympara, en plus d’une somme importante, tandis que la vaincue (FC Mifa) a été encouragé avec un ballon et un enveloppe symbolique.

Après la rencontre, le maire du District, aux micros de nos confrères s’est dit à la fois très honoré et très satisfait de cette initiative et de la bonne ambiance qui a régné tout au long de la compétition. « Je suis très honoré et très satisfait cette heureuse initiative de Mohamed Diakité et du rassemblement de la section ADEMA. La compétition s’est déroulée dans des de très bonnes conditions. C’est le lieu de saluer vivement Mohamed, et de lui souhaiter plein succès pour toutes ses entreprises». Adama Sangaré a profité de cette occasion pour adresser des remerciements à toutes les notabilités et à tout le public sportif de Fadjiguila et de toute la commune 1.

De son côté, l’initiateur de la compétition, Mohamed Diakité a souligné qu’il a organisé cette coupe dans le l’objectif de rapprocher davantage les jeunes du quartier afin qu’ils s’unissent dans le sens du développement de la commune. Il a rappelé que la coupe a été dédiée à Adama Sangaré à cause de la personnalité et la grandeur de l’homme qu’il est. Pour, Mohamed Diakité, beaucoup de gens parlent de Adama en bien comme en mal, sans véritablement le connaitre. C’est pour quoi lui, il voulait donner la chance aux populations de la commune de Fadjiguila de voir et échanger avec l’homme en personne. Sur l’organisation de la prochaine édition, Mohamed Diakité a rassuré que tous sera mis en œuvre pour que celle-ci dépasse de loin la première.

Mohamed Naman Keita