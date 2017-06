14 ans après sa dernière participation (finaliste en 2003 lors d’une édition marquée par la mort de Marc-Vivien Foé), le Cameroun a renoué avec la Coupe des confédérations. Les hommes du sélectionneur Hugo Broos ont affronté le Chili ce dimanche 18 juin. Et malgré leurs efforts, ils se sont inclinés (0-2).

Deux buts annulés en 45 minutes

Avant le coup d’envoi, la mémoire de Marc-Vivien Foé est de nouveau saluée. Puis, le match débute et les Chiliens partent tambours battants. Eduardo Vargas a touché le poteau de Fabrice Ondoa au bout de deux minutes de jeu seulement. Dans le premier quart d’heure, sans surprise, le Chili domine.

Les Camerounais réagissent et font passer un frisson dans les rangs adverses quand Adolphe Teikeu ouvre la marque (16e). Mais son but est refusé après intervention de l’arbitrage vidéo : il y avait faute de Vincent Aboubakar sur Arturo Vidal. Peu avant, le capitaine Benjamin Moukandjo avait déjà échauffé les gants du gardien Johnny Herrera.

Dans sa cage, Ondoa multiplie les arrêts, alors que le ballon tourne largement dans les pieds chiliens. Juste avant la pause, Vargas croit donner l’avantage aux Sud-Américains, mais l’arbitre, M. Jure Praprotnik, invalide le but, à nouveau grâce à l’intervention de la vidéo : ses assistants ont décelé un léger hors-jeu du buteur sur la passe d’Arturo Vidal. Le Chili peste.

Alexis Sanchez a tout changé

En seconde période, le scénario change un peu : le Cameroun subit moins le jeu face aux double-vainqueurs de la Copa America. A la 57e, Alexis Sanchez entre en jeu. Et la star chilienne va faire la différence. Alors que la chaleur écrase les acteurs du match, l’attaquant percute côté gauche, insiste et parvient à centrer pour la tête victorieuse d’Arturo Vidal (81e). Les Camerounais ont longtemps tenu, mais voilà qu’ils craquent.

Avec encore une grosse dizaine de minutes à jouer, les champions d’Afrique se découvrent pour aller chercher l’égalisation. Une configuration qui leur est fatale : Sanchez, lancé en profondeur, s’échappe dnas le dos de la défense camerounaise, dribble Ondoa et tire sur un défenseur revenu sur sa ligne de but. Mais Vargas a suivi et fait le break (90+2e). M. Praprotnik attendra le jugement de la vidéo pour valider et ainsi entériner le succès du Chili.

Défait à l’Otkrytie Arena de Moscou, le Cameroun saura lundi s’il est seul à occuper la dernière place du groupe B après Australie-Allemagne. Les Lions indomptables affronteront les Australiens lors de leur prochain match jeudi 22 juin. Une victoire sera sans doute nécessaire pour espérer aller plus loin.