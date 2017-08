Du 24 juin au 23 juillet dernier s’est jouée à Istanbul, la capitale de la Turquie le tournoi de football organisé par le Maire d’Istanbul. Dénommée Africa Kupasi (coupe d’Afrique des nations en français), cette compétition, en plus de son caractère d’intégration entre les différentes communautés africaines de la ville d’Istanbul, sert de viviers pour les nombreux recruteurs et agents de joueurs.

Les adeptes du beau football continueront de remercier l’édile d’Istanbul pour son initiative très louable, celle de mettre en compétition pendant un mois les différentes communautés africaines dans ce qu’il a appelé Africa Kupasi. Pour l’édition de cette année, 13 pays y ont participé : Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Gambie, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Sierra Léone, Zambie et le Mali. Cette CAN des migrants connait une forte mobilisation et se popularise au fils des ans à cause du spectacle offert par les équipes participantes composées le plus souvent par des joueurs évoluant dans les championnats de D3, D2 et même D1. Sous la conduite de leur capitaine Mohamed Mariko (ancien sociétaire de l’USFAS), les Aigles Toukaranké ont fait match nul au 1er tour respectivement avec le Sénégal 1- 1 et la Sierra Léone 2 – 2. En ¼ finale, les poulains de l’entraineur Cheick Tidiani Berthé dit Fifty, ancien sociétaire du CSK ont battu le Cameroun par le score de 3-2 avant de retrouver encore les Sierra Léonais en ½ finale 2- 1. Grâce au soutien de la communauté malienne, Mohamed Mariko et ses coéquipiers, dans un match épique, se sont imposés face au Ghana par le score de 2- 1, enlevant du coup le trophée tant convoité par l’ensemble des communautés africaines vivant à Istanbul.

Vivement Africa Kupasi 2018.

Oumar Baba TRAORE

Correspondance particulière