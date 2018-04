Le tour de cadrage de la confédération africaine s’est joué le weekend un peu partout sur le continent. Le représentant malien a pris une option sérieuse pour la qualification.

L’objectif atteint ! Le Djoliba AC a battu le dimanche le Mountain of Fire & Miracles (Mfm) Fc du Nigéria sur ses propres installations par le score 1 but à 0. L’unique but est l’œuvre de Mahamadou Yanpèguè Cissé à la 78e minute. Avec cette victoire, l’équipe de Hérémakono prend une option sérieuse pour la qualification. Un délice que les clubs maliens n’avaient plus gouté depuis 2014. Malgré ce résultat probant, les hommes Fagnéry doivent garder les pieds sur terre. Ils doivent immédiatement oublier cette première manche et se mettre au travail pour préparer le match retour dans une semaine à Bamako. Car, les nigérians ne viendront pas dans la capitale malienne en victime expiatoire. Ils tenteront d’imiter l’exploit des rouges. Les coéquipiers d’Adama Kéita sont avertis.

Abdrahamane Sissoko

Commentaires via Facebook :