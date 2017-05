En vue de contribuer au processus de paix et de réconciliation nationale, la Fédération Malienne de Natation (FMN), a organisé le vendredi 26 mai dernier au Stade Modibo Keïta, une compétition entre les différentes catégories de cette discipline. Le Club Djilon est arrivé en tête du classement avec 21 médailles dont 8 Or, 9 Argent et 4 Bronze.

Le sport est l’un des meilleurs facteurs de la cohésion sociale. C’est conscient de cela que la Fédération Malienne de Natation (FMN) a organisé, le vendredi 26 mai dernier une compétition entre les différentes catégories de la natation. C’était dans la piscine Olympique du Stade Modibo Keïta, en présence de certains responsables de la FMN, des présidents des ligues de Koulikoro, Ségou, Kayes et de plusieurs amateurs de la natation. La Coupe dite de la ‘’Paix’’ a été organisée en partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) et le PMU-Mali (Sponsor Gold de la Natation).

Ainsi dans la catégorie des 50 m Brasses hommes Séniors en série 1 et 2, c’est Bah Kainta du (club Koulikoro) qui est arrivé en tête avec 39’’91 suivi de Mamadou Fofana de (Aqua club) avec 33’’75. Tandis que dans la même catégorie chez les dames, Fatoumata Samassékou du (club Djilon) est arrivée en tête avec 46’’41.

Quant à la catégorie des 50m Brasses Juniors Garçon, Adama Touré du (club Djilon) s’est hissé au sommet avec 42’’12, et Nouhoum Tounkara du même (club Djilon) est arrivé 1er chez les Cadets avec 43’31. Alors que Fatoumata Konaté du (club Djilon) a damé ses adversaires avec 55’25 chez les dames de la même catégorie.

Tandis que dans la catégorie des Minimes Garçon et fille Sékou Abbé Traoré du (club USFAS) et Aichata Konaté du (club Djilon) ont surclassé les autres avec respectivement 45’’97 et 55’12. Cheick Amaouala Traoré du (club Djilon) est, quant à lui, arrivé 1er dans la catégorie des benjamins Garçon, tandis que Iwann Yanis Alamu de la commune II est arrivé en tête chez les Poussins Garçons avec 1’06’ 72.

S’agissant de la catégorie des 200 m Brasses femme c’est Mamou Coulibaly de la commune II qui a remporté le 1er prix avec 4’ 20’ 00.

Dans la catégorie des 100 m Nage Libre Hommes Sénior, Mohamed Fofana du (club USFAS) a remporté la médaille d’or avec 1’ 06’ 00. Tandis que dans la catégorie des 50 m nage libre hommes sénior, Mamadou Fofana de (Aqua club) est arrivé en haut du classement avec 28’ 16 et Fatoumata Samassékou du (club Djilon) chez les filles avec 37’ 19.

Alors que dans la même catégorie chez les Garçons Ibrahim Tounkara de la commune II l’emporte avec 37’ 46 et chez les Filles Minimes Elvine Alasson de la commune II avec 48’’63.

Quant à la catégorie des 50 m Papillons hommes, Ibrim Soumaré du (club USFAS) est arrivé en tête avec 30’’ 03 et Ismail Coulibaly de la commune II chez les Cadets Garçon avec 50’’28.

Au décompte final de la compétition c’est le club Djilon qui s’est classé en haut du tableau avec 21 médailles dont 8 Or, 9 Argent et 4 Bronze, suivi de la Commune II avec 20 médailles dont 6 Or, 9 Argent, 5 Bronze.

L’USFAS est arrivée en 3ème position avec 18 médailles dont 6 Or, 6 Argent et 6 Bronze Safiatou Coulibaly